Tribal Scale est annoncé comme lauréat du grand prix de Code AutoMobilty LA

Pit Stop, EVHub sont nommés gagnants de la deuxième et troisième places

Les trois finalistes ont reçu des prix en cartes cadeaux Visa, pour un total de 85 000 $

LOS ANGELES, 29 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Les organisateurs de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) et AutoMobility LA™ ont aujourd'hui présenté les lauréats du hackathon 2018, intitulé Code AutoMobility LA et parrainé par Visa et General Motors (GM).

Tribal Scale a reçu le grand prix de 40 000 $ pour sa plateforme de commerce électronique embarquée, pilotée par intelligence artificielle, qui permet aux consommateurs d'acheter directement des articles depuis leur véhicule pour les récupérer à l'endroit de leur choix, réduisant ainsi les besoins de stationnement. Pit Stop a remporté la deuxième place et reçu la somme de 30 000 $ pour sa solution de maintenance prédictive par l'apprentissage automatique, dédiée aux covoitureurs ; EVHub s'est placé à la troisième place et a reçu 15 000 $ pour son plan d'adhésion mensuel qui offre au consommateur une meilleure expérience de chargement des véhicules électriques grâce à un tarif unique et en éliminant le besoin d'applications multiples.

« Il n'existe pas de solution unique pour créer un monde sans accidents, sans émissions et sans embouteillages ; cette année, les lancements qui ont été présentés lors du défi de codage démontrent qu'il est possible de concrétiser cette vision », a déclaré Charles Thomas, responsable de l'acquisition des données et chargé des analyses pour General Motors. « L'étendue des talents était exceptionnelle et nous avons été impressionnés par la capacité des participants à développer des solutions basées sur des données dont l'impact aurait un effet positif sur l'expérience du véhicule connecté. »

Cette année, les participants ont été chargés de mettre au point des solutions technologiques innovantes afin d'aider les conducteurs et leurs passagers à rejoindre des destinations plus sûres et plus intelligentes et à effectuer des paiements transparents à bord des véhicules. Ils ont eu accès à d'importantes observations et interfaces de programmation d'applications (API) de Visa, GM et de la ville de Los Angeles, qui les ont soutenus dans leurs créations, parmi lesquelles les aides au stationnement, le commerce en temps réel dans les véhicules, les systèmes de billetterie automobile et la maintenance prédictive, entre autres.

« Nous souhaitons féliciter les lauréats Tribal Scale, Pit Stop et EVHub ! Grâce aux API Visa, ces équipes ont fourni des solutions de paiement embarquées convaincantes tournées avant tout vers le consommateur », a déclaré Olabisi Boyle, vice-présidente, Internet des objets, Innovation mondiale et design, Visa. « Avant tout, le niveau très élevé des participants à l'événement de cette année a été exceptionnel. Les équipes ont pris en compte différents points sensibles pour les conducteurs et ont concrétisé des expériences de haut niveau pour la voiture connectée, qui se trouvera bientôt à l'épicentre du commerce. Nous avons été heureux de travailler aux côtés de GM pour Code AutoMobility LA et nous poursuivons ainsi afin de permettre à l'écosystème du paiement numérique embarqué de se développer ».

Cette année, le concours Code AutoMobility LA a été évalué par un éminent jury composé des personnes suivantes :

Jaclyn Trop , journaliste automobile, Fortune

Charles Thomas , responsable de l'acquisition des données et chargé des analyses, GM

Jay Kim , directeur général adjoint, département des Transports de Los Angeles

Marco Pavone , professeur adjoint et directeur, Laboratoire des systèmes autonomes, Université de Stanford

Mark Jamison , vice-président principal, Innovation mondiale et design, Visa

Le mardi 27 novembre, au cours du AutoMobility LA, les lauréats ont été désignés et récompensés dans le cadre de la programmation de la conférence.

Pour plus d'informations sur le Code AutoMobility LA de cette année, veuillez consulter : AutoMobilityLA.com/CodeAutoMobilityLA/ . Pour en savoir plus sur AutoMobility LA et LA Auto Show, veuillez consulter : AutoMobilityLA.com ou LAAutoShow.com.

