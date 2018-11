Tribal Scale si è aggiudicata il premio finale del Code AutoMobilty LA

Pit Stop, EVHub si sono aggiudicate il secondo e terzo posto

Il montepremi totale per i migliori tre finalisti è di 85.000 dollari in carte regalo Visa

LOS ANGELES, 28 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Gli organizzatori del Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) e AutoMobility LA™ hanno annunciato oggi i vincitori dell'hackathon 2018, dal titolo Code AutoMobility LA, sponsorizzato da Visa e General Motors (GM).

Tribal Scale si è aggiudicata il premio finale di 40.000 dollari per la loro piattaforma di e-commerce in auto gestita da AI che consente ai clienti di acquistare gli elementi direttamente dal veicolo per il ritiro a bordo strada, eliminando le esigenze di parcheggio. Pit Stop si è aggiudicata il secondo posto e 30.000 dollari per la loro soluzione di manutenzione predittiva per il machine learning per i guidatori di car sharing mentre EVHub si è aggiudicata il terzo posto e 15.000 dollari per il loro piano di abbonamento mensile che migliora l'esperienza di carica EV del cliente applicando una sola tariffa ed eliminando la necessità di più applicazioni.

"Non esiste una soluzione unica per creare un mondo senza incidenti, senza emissioni e senza congestioni, ma le presentazioni sottoposte alla sfida per il coding di quest'anno evidenziano l'opportunità di dare vita a questa visione," ha dichiarato Charles Thomas, Funzionario Responsabile per i Dati e le Analisi di General Motors. "Il calibro dei talenti è stato eccezionale e siamo rimasti colpiti dalla capacità dei partecipanti di sviluppare soluzioni basate su dati che avrebbero avuto un impatto positivo sull'esperienza del veicolo connesso."

Quest'anno i partecipanti sono stati impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che aiuteranno i guidatori e i loro passeggeri a raggiungere le destinazioni in modo sicuro e intelligente, oltre a rendere i pagamenti in auto più semplici. Hanno avuto accesso a informazioni chiave e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di Visa, GM e della Città di Los Angeles per aiutare con le loro creazioni, che vanno dai parcheggiatori, al commercio in tempo reale nei veicoli, ai sistemi di biglietteria veicolare e alla manutenzione predittiva, tra gli altri.

"Desideriamo congratularci con i vincitori Tribal Scale, Pit Stop e EVHub! Utilizzando le API di Visa, questi team hanno reso convincenti le soluzioni di pagamento in auto con un primo approccio al consumatore", ha affermato Olabisi Boyle, Vice Presidente, Internet of Things, Global Innovation and Design, Visa. "Nel complesso, il livello dei talenti che hanno partecipato all'evento di quest'anno è stato eccezionale. I team hanno esplorato vari punti critici per i conducenti e prodotto esperienze elevate per l'auto connessa, che presto diventerà l'epicentro del commercio. Siamo stati entusiasti di collaborare con GM al Code AutoMobility LA mentre continuiamo il nostro viaggio per migliorare l'ecosistema di pagamento digitale in auto."

La competizione Code AutoMobility LA di quest'anno è stata valutata da una stimata commissione di giudici tra cui:

Jaclyn Trop , giornalista automobilistico, Fortune

Charles Thomas , funzionario responsabile per i dati e le analisi, GM

Jay Kim , Direttore Generale Assistente, Dipartimento dei Trasporti di Los Angeles

Marco Pavone , Assistente professore e Diretto, Autonomous Systems Laboratory, Stanford University

Mark Jamison , Vice Presidente Senior, Global Innovation and Design, Visa

I vincitori sono stati annunciati e premiati all'AutoMobility LA martedì 27 novembre nell'ambito del programma di conferenze del salone.

Per avere maggiori informazioni sul Code AutoMobility LA di quest'anno, visitare: AutoMobilityLA.com/CodeAutoMobilityLA/. Per avere maggiori informazioni su AutoMobility LA e LA Auto Show, visitare: AutoMobilityLA.com o LAAutoShow.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguire LA Auto Show su Twitter su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscriversi sul sito web http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascolta le giurie, le interviste e i discorsi inaugurali precedenti sul nuovo podcast di AutoMobility LA su AutoMobilityLA.com/Podcast.

Informazioni su General Motors Co.

General Motors Co., le società controllate e le società in joint venture producono e vendono veicoli con i marchi Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang e Wuling. GM ricopre posizioni di guida in diversi mercati, tra i più significativi nel mondo ed è impegnata a guidare il futuro della mobilità personale. Maggior informazioni sulla società e sulle sue controllate, tra cui OnStar, leader mondiale per la sicurezza delle vetture, e per la protezione e i servizi di informazioni sono disponibili in http://www.gm.com.

Informazioni su Visa

Visa Inc. è leader mondiale per i pagamenti digitali. La nostra missione è di connettere il mondo utilizzando la rete di pagamento più innovativa, sicura e affidabile, mettendo così individui, aziende ed economie di prosperare. La nostra rete globale di elaborazione, VisaNet, consente di eseguire pagamenti sicuri e affidabili nel mondo, ed è in grado di gestire oltre 65.000 messaggi relativi a transazioni al secondo. La costante attenzione della società sull'innovazione agisce da catalizzatore per la rapida crescita del commercio connesso su ogni dispositivo, e una forza che opera dietro il sogno di un futuro senza contanti per tutti e ovunque. Con il passaggio del mondo dall'analogico al digitale, Visa sta applicando il nostro marchio, i nostri prodotti, le persone, la rete e la scala per ridisegnare il futuro del commercio. Per maggiori informazioni, visitare usa.visa.com/aboutvisa e @VisaNews.

