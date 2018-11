Tribal Scale verkozen tot winnaar van de grote prijs voor Code AutoMobility LA

Pit Stop, EVHub verkozen tot winnaars van de tweede en derde prijs

Top drie ontving geldprijzen van in totaal $85.000 aan Visa Gift Cards

LOS ANGELES, 28 november 2018 /PRNewswire/ -- Organisatoren van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) en AutoMobility LA™ kondigden vandaag de winnaars aan van de hackathon van 2018, getiteld Code AutoMobility LA, gesponsord door Visa en General Motors (GM).

Tribal Scale won de grote prijs van $40.000 voor hun in-voertuig AI-gedreven e-commerceplatform waarmee consumenten producten direct vanuit de auto kunnen kopen om vervolgens vóór de deur op te halen, waardoor er niet geparkeerd hoeft te worden. Pit Stop won de tweede plaats en ontving $30.000 voor hun machinelerende voorspellende onderhoudsoplossing voor automobilisten die ritten delen, en EVHub won de derde plaats en ontving $15.000 voor hun maandelijkse lidmaatschapsplan waarmee de EV-opladerervaring van de klant wordt verbeterd, door één tarief te laden en de noodzaak voor meerdere apps weg te nemen.

"Er is geen eenduidige oplossing voor een wereld zonder ongelukken, uitstoot of files, en de presentaties bij de coding-wedstrijd van dit jaar benadrukken de mogelijkheid om deze visie tot leven te brengen" zei Charles Thomas, Chief Data en Analytics Officer voor General Motors. "Er was ongelofelijk veel talent en we waren onder de indruk van het vermogen van de deelnemers om datagedreven oplossingen te ontwikkelen die een positieve impact zouden hebben op de ervaring met verbonden voertuigen."

Dit jaar werd deelnemers gevraagd innovatieve technologische oplossingen te ontwikkelen waarmee chauffeurs en hun passagiers slimmer en veiliger hun bestemmingen zouden bereiken, en ook naadloze betalingen in de auto zouden kunnen verrichten. Ze kregen toegang tot belangrijke inzichten en applicatieprogramma-interfaces (API's) van Visa, GM en de stad Los Angeles om hen te helpen met hun uitvindingen, waaronder parkeerassistentie, actuele commerciële applicaties in het voertuig, ticketingsystemen voor voertuigen en voorspellend onderhoud.

"We willen de winnaars Tribal Scale, Pit Stop en EVHub feliciteren! Met behulp van de API's van Visa leverden deze teams overtuigende oplossingen voor in de auto, waarbij de consument voorop staat", zei Olabisi Boyle, Vice President, Internet of Things, Global Innovation and Design, Visa. "Het algehele niveau van de talenten die aan het evenement van dit jaar deelnamen was uitzonderlijk. De teams onderzochten verschillende pijnpunten voor chauffeurs en ontwikkelden betere ervaringen voor het verbonden voertuig, die binnenkort het kloppend hart van de commercie zullen vormen. Wij vonden het fantastisch om dit partnerschap met GM bij Code AutoMobility LA aan te kunnen gaan, en wij vervolgen onze weg om het digitale betalingsecosysteem in de auto mogelijk te maken."

De Code AutoMobility LA-wedstrijd van dit jaar werd geëvalueerd door een gerespecteerde jury bestaande uit:

Jaclyn Trop , autojournalist, Fortune

, autojournalist, Charles Thomas , chief data and analytics officer, GM

, chief data and analytics officer, GM Jay Kim , assistant general manager, Los Angeles Department of Transportation

, assistant general manager, Los Angeles Department of Transportation Marco Pavone , assistant professor en director, Autonomous Systems Laboratory, Stanford University

, assistant professor en director, Autonomous Systems Laboratory, Mark Jamison , senior vice president, Global Innovation and Design, Visa

De winnaars zijn op dinsdag 27 november aangekondigd en hebben hun prijs ontvangen bij AutoMobility LA, in het kader van het congresgedeelte van de show.

Ga voor meer informatie over Code AutoMobility LA van dit jaar naar: AutoMobilityLA.com/CodeAutoMobilityLA/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar: AutoMobilityLA.com of LAAutoShow.com.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA™ te worden, de eerste handelsshow waarin de technologische branche en de autobranche samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt van 26-29 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is van 30 november tot 9 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Volg voor het laatste shownieuws en informatie de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor nieuw op http://www.laautoshow.com/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA op Twitter, Facebook of Instagram. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via AutoMobilityLA.com/Podcast.

Over General Motors Co.

General Motors Co., haar dochterondernemingen en joint ventures produceren en verkopen voertuigen onder de merken Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang en Wuling. GM heeft leidinggevende posities in enkele van de belangrijkste automarkten ter wereld en zet zich in om leiding te geven aan de toekomst van persoonlijke mobiliteit. Ga voor meer informatie over het bedrijf en haar dochterondernemingen, waaronder OnStar, een wereldleider in veiligheid, beveiliging en informatiedienstverlening voor voertuigen naar http://www.gm.com.

Over Visa

Visa Inc. is de wereldleider op het gebied van digitale betalingen. Onze missie is het verbinden van de wereld door middel van de meest innovatieve, betrouwbare en veilige betalingsnetwerken - waardoor individuen, bedrijven en economieën kunnen floreren. Ons geavanceerde wereldwijde verwerkingsnetwerk, VisaNet, zorgt wereldwijd voor veilige en betrouwbare betalingen en is in staat meer dan 65.000 transacties per seconde te verwerken. De onophoudelijke focus van het bedrijf op innovatie is een katalysator voor snelle groei van 'verbonden' commercie op ieder apparaat, en vormt een drijvende kracht achter de droom van een toekomst zonder contante betalingen voor iedereen, overal. De wereld verandert, van analoog naar digitaal, en Visa zet ons merk, onze producten en mensen, ons netwerk en onze schaal in om de toekomst van de commercie opnieuw vorm te geven. Ga voor meer informatie naar usa.visa.com/aboutvisa en @VisaNews.

