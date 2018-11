Trigg, meio de pagamento oficial da CCXP, levará games e experiências para o público geek

Com o cartão, os clientes têm 20% de desconto nas compras físicas, durante o evento, ou online da Omelete Store, Harry Potter Store, Mundo Geek e na assinatura mensal da Omelete Box Premium e na loja física da CCXP Store. Nas lojas físicas do evento, é só apresentar o cartão da Trigg ou o App com o cartão virtual, no caixa. Para as compras online, basta colocar o número do cartão que o desconto entra automaticamente. Esses descontos são válidos até novembro de 2019, e durante a CCXP18 . Além disso, todos os clientes possuem benefícios especiais Visa.

Nesta edição, a Trigg realizará ativações inéditas. Uma delas é o campeonato do The Game, jogo do app da Trigg, que estará disponível em outras plataformas para competições de até 4 jogadores. Quem passar pelo stand também poderá participar de uma experiência com óculos de realidade virtual; interagir com os produtos e benefícios e ainda participar de várias surpresas.

"Estamos muito animados com a CCXP. Levantamos de vez a bandeira geek com o lançamento dos cartões com os heróis da DC e como o principal meio de pagamento do evento. A ideia é mostrar que cada vez mais as experiências dentro e fora do digital trarão a identificação da marca com o público. E vem muito mais novidades por aí!", ressalta Marcela Miranda, Head e Fundadora da Trigg.

"Essa parceria com a Trigg e a Warner nos enche de orgulho. Ficamos muito felizes em poder oferecer ao nosso público e ao mercado um meio de pagamento que combine a melhor UX, benefícios exclusivos no nosso ecossistema e a conexão emocional com fantásticas histórias dos maiores heróis da DC. Serão mais de 250 mil fãs atendidos na CCXP, além das 15 milhões de pessoas que impactamos mensalmente nas plataformas digitais do Omelete", comemora Otávio Juliato, CCO da Omelete Company.

Contato: 3003-1025

FONTE Trigg

