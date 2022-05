Triggerise et la Elton John AIDS Foundation s'associent pour étendre les soins de santé mentale pour les jeunes au Kenya

Le nouveau partenariat rendra les dépistages et les services de santé mentale accessibles à des milliers de jeunes au Kenya

NAIROBI, Kenya, 5 mai 2022 /PRNewswire/ -- Triggerise est heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec la John AIDS Foundation, conclu en vue de permettre aux jeunes du Kenya de prendre en main leur santé mentale et physique. La subvention de 1 million de dollars de la Elton John AIDS Foundation permettra à toutes les cliniques associées de Triggerise à Mombasa, au Kenya, de fournir des services de dépistage et des services de santé mentale, allant du conseil individuel et de groupe aux soins aux victimes de traumatismes, au cours des trois prochaines années. Ces offres cruciales en santé mentale seront pleinement intégrées aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) de Triggerise pour les jeunes de 15 à 24 ans.

Le partenariat assure également la prophylaxie pré-exposition (PrEP), et les services de thérapie antirétrovirale (TAR) font partie des offres établies de Triggerise à Mombasa, car un accès fluide à la SSR est crucial pour cette tranche d'âge. Pour la première fois, Triggerise travaillera via son réseau de cliniques du secteur privé et élargira la couverture de sa plateforme afin d'inclure les cliniques du secteur public fournissant des services liés au VIH, car il est essentiel de soutenir les jeunes séropositifs pour le VIH tout au long de leur parcours de soins. Ils seront ensuite inscrits sur la plateforme mobile de Triggerise et bénéficieront gratuitement d'une connexion aux services appropriés. La plateforme suivra anonymement leur parcours de soins du VIH, les objectifs étant qu'ils restent sous traitement et puissent accéder aux services. La plateforme Triggerise permet également aux jeunes de faire des commentaires sur leur expérience des services. Des améliorations pourront ainsi être apportées afin de répondre à leurs besoins, en constante évolution.

« Nous sommes honorés de nous associer à cette importante initiative avec la Elton John AIDS Foundation », a déclaré Richard Matikanya, directeur de l'exploitation de Triggerise. « Le moment où s'effectue cet investissement est particulièrement intéressant, car le fardeau croissant de la santé mentale chez les jeunes dans leur diversité – en particulier ceux vivant avec le VIH – a été largement négligé. Notre partenariat nous permettra de contribuer à la base de données probantes relatives à la prise en charge des jeunes par des services de santé mentale qui répondent à leurs besoins selon leurs conditions. »

« La Elton John AIDS Foundation est très heureuse de pouvoir s'associer à l'équipe innovante de Triggerise pour élargir son programme existant pour les jeunes afin d'inclure des services de soutien à leur santé mentale » a déclaré Anne Aslett, directrice générale de la Elton John AIDS Foundation. « Nous savons que la santé mentale et la santé physique sont syndémiques et qu'il est donc essentiel de s'y attaquer simultanément. »

« La plateforme de Triggerise, axée sur les jeunes, est facile à utiliser. Elle a le potentiel d'atteindre les jeunes mal desservis et souvent victimes de discrimination, dont bon nombre sont des LGBTQ+ », explique le Dr Lindsay Hayden, qui dirige la section dédiée aux jeunes à la Elton John AIDS Foundation. Nous sommes impatients de leur fournir les informations, le soutien et les services dont ils ont besoin pour mener une vie globalement saine. »

À propos de la Elton John AIDS Foundation :

La Elton John AIDS Foundation a été créée en 1992 et est l'une des principales organisations indépendantes de lutte contre le sida dans le monde. La mission de la fondation est simple : mettre fin à l'épidémie de sida. La Elton John AIDS Foundation s'engage à surmonter la stigmatisation, la discrimination et la négligence qui nous empêchent de mettre fin au sida. Grâce à la mobilisation de notre réseau de donateurs et de partenaires généreux, nous finançons des experts locaux sur quatre continents pour lutter contre la discrimination, prévenir les infections, fournir des traitements et influencer les gouvernements pour mettre fin au sida.www.eltonjohnaidsfoundation.org

À propos de Triggerise :

Nous utilisons des données pour perturber de manière positive la prestation des services de santé et de bien-être. En fusionnant la technologie et l'économie comportementale, nous incitons les gens à adopter et à maintenir des comportements positifs.

Connectons-nous pour le changement. Retrouvez-nous ici :www.triggerise.org

Contact pour les médias : Mary Pavlu, [email protected]

SOURCE Triggerise; Elton John AIDS Foundation