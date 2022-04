Trillium Flow Technologies™ adquiere Termomeccanica Pompe

Trillium, una compañía de la cartera de First Reserve, se enfoca en su misión de ayudar apasionadamente a nuestros clientes al proporcionar productos y servicios diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades de misión crítica del mundo actual en constante desafío.

La incorporación de los productos y servicios de Termomeccanica Pompe combinados con las ofertas de bombas Gabbioneta, Begemann, Floway, Roto-Jet, WEMCO1 y WSP de Trillium posiciona a la compañía de manera única para ofrecer a los clientes una amplia gama de soluciones de bombeo complementarias. Específicamente, Termomeccanica Pompe amplía la exposición de Trillium a las aplicaciones de infraestructura de agua.

Paolo Macchi, director general de Trillium Pumps Italia, dijo: "Los productos y servicios de Termomeccanica Pompe combinados con la oferta de bombas de Trillium nos posicionan para participar en proyectos y mercados a los que las empresas individuales no pudieron acceder".

Edoardo Garibotti, director general de Termomeccanica Pompe, compartió: "Agregar valor a los proyectos de los clientes está en el ADN de Termomeccanica Pompe: toda nuestra organización gira en torno al desarrollo y suministro de soluciones de bombeo diseñadas en forma de productos y servicios que se adaptan a las necesidades específicas de nuestros clientes. Este es un valor que compartimos con Trillium Flow Technologies, que, con su alcance global, permitirá a Termomeccanica Pompe fortalecer aún más su legado".

David Paradis, consejero delegado de Trillium, dijo: "Quiero agradecer a los miembros de nuestro equipo de Termomeccanica Pompe y Trillium por el gran trabajo realizado para unir a las empresas. La incorporación de Termomeccanica Pompe a nuestra cartera nos posiciona mejor como proveedor global de bombas verticales de turbina y de carcasa dividida de alto rendimiento. Más específicamente, Termomeccanica Pompe amplía nuestra oferta al agua y otras aplicaciones de infraestructura crítica. La gama de productos de alta ingeniería de Termomeccanica Pompe, su sólida cadena de suministro, su fabricación de clase mundial, sus extensas capacidades de prueba y su amplia organización del servicio posventa combinada con la misma de nuestras marcas Gabbioneta y Floway nos permitirá presentar una oferta de productos unida y completa a clientes de todo el mundo".

Acerca de Trillium Flow Technologies

Trillium es un diseñador, fabricante y proveedor mundial de servicios posventa de válvulas y bombas diseñadas que se utilizan en infraestructura crítica, energía y aplicaciones industriales más amplias. Su cartera establecida de marcas atiende a clientes en las industrias de agua y aguas residuales, generación de energía global, petróleo y gas, minería y procesos generales. Para más información, visite: www.trilliumflow.com.

Acerca de First Reserve

First Reserve es una firma de inversión de capital privado líder a nivel mundial centrada exclusivamente en la energía. Con más de 38 años de conocimiento de la industria, experiencia en inversiones y excelencia operativa, la firma ha cultivado una red duradera de relaciones globales y ha recaudado más de 32 000 millones de dólares estadounidenses de capital agregado desde su creación. First Reserve ha completado más de 700 transacciones (incluidas inversiones en plataformas y adquisiciones complementarias), creando varias compañías de energía notables a lo largo de la historia de la empresa. Las empresas de su cartera han operado en seis continentes, abarcando el espectro energético desde el upstream del petróleo y el gas hasta el midstream y el downstream, incluidos los recursos, equipos y servicios, y la infraestructura asociada. Para más información, visite: www.firstreserve.com.

1 WEMCO® es una marca comercial registrada de FLSmidth

