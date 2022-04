Trillium Flow Technologies™ adquiere Termomeccanica Pompe

Trillium, una empresa de cartera de First Reserve, se centra en su misión de ayudar apasionadamente a nuestros clientes al ofrecer productos y servicios de ingeniería de rendimiento para ayudar a satisfacer las necesidades de misión crítica del desafiante mundo actual.

La incorporación de los productos y servicios de Termomeccanica Pompe, combinados con las ofertas de bombas Gabbioneta, Begemann, Floway, Roto-Jet, WEMCO1 y WSP de Trillium, sitúan a la empresa en una posición única para ofrecerles a los clientes una amplia gama de soluciones complementarias de bombeo. Específicamente, Termomeccanica Pompe amplía la exposición de Trillium a aplicaciones de infraestructura hídrica.

Paolo Macchi, director general de Trillium Pumps Italy, señaló: "Los productos y servicios de Termomeccanica Pompe, combinados con la oferta de bombas de Trillium, nos sitúan en una posición ideal para participar en proyectos y mercados a los que las empresas individuales no pudieron acceder".

Edoardo Garibotti, director general de Termomeccanica Pompe, compartió: "Agregar valor a los proyectos de los clientes está enraizado en el ADN de Termomeccanica Pompe: toda nuestra organización gira en torno al desarrollo y la oferta de soluciones de bombeo diseñadas en forma de productos y servicios que se adaptan a los requerimientos específicos de nuestros clientes. Este es un valor que compartimos con Trillium Flow Technologies, que, con su alcance global, permitirá a Termomeccanica Pompe fortalecer aún más su legado".

David Paradis, director ejecutivo de Trillium, agregó: "Quiero agradecer a los miembros de nuestros equipos de Termomeccanica Pompe y Trillium por el gran trabajo realizado para unir a las empresas. La incorporación de Termomeccanica Pompe a nuestra cartera nos ubica en una mejor posición como un proveedor mundial de bombas de turbina vertical y carcasa dividida de alto desempeño. Más específicamente, Termomeccanica Pompe amplía nuestras ofertas hacia el sector hídrico y otras aplicaciones de infraestructura crítica. La gama de productos de alta ingeniería de Termomeccanica Pompe, así como su sólida cadena de suministro, su fabricación de clase mundial, sus amplias capacidades de prueba y su organización de servicios de posventa de alto alcance, en combinación con los mismos atributos de nuestras marcas Gabbioneta y Floway nos permitirán presentar una oferta de productos unida y completa a clientes de todo el mundo".

Acerca de Trillium Flow Technologies

Trillium es un proveedor global de servicios de diseño, fabricación y posventa de válvulas y bombas de ingeniería que se utilizan en infraestructura crítica, energía y otras aplicaciones industriales. Su cartera de marcas establecida presta servicios a clientes en las industrias del agua y las aguas residuales, la generación de energía a nivel mundial, el petróleo y el gas, la minería y los procesos generales. Obtenga más información en: www.trilliumflow.com.

Acerca de First Reserve

First Reserve es una firma líder a nivel mundial en inversiones de capital privado que se centra exclusivamente en la energía. Con más de 38 años de conocimiento de la industria, experiencia en inversiones y excelencia operacional, la firma ha cultivado una red duradera de relaciones globales y ha recaudado más de USD 32.000 millones de capital agregado desde sus inicios. First Reserve ha completado más de 700 transacciones (incluidas inversiones en plataformas y adquisiciones complementarias) y ha creado varias empresas importantes dedicadas a la generación de energía a lo largo de su historia. Sus empresas de cartera han operado en seis continentes, abarcando el espectro energético desde la extracción de petróleo y gas hasta las fases de procesamiento y distribución, lo que incluye los recursos, el equipo y los servicios y la infraestructura asociada. Obtenga más información en: www.firstreserve.com.

1 WEMCO® es una marca registrada de FLSmidth

