Trina Solar в третий раз подряд названа самым инвестиционно рентабельным поставщиком модулей в мире

Отчёт агентства Bloomberg подтверждает полную инвестиционную привлекательность бренда по оценке 100% отраслевых экспертов

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 13 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Limited («Trina Solar» или «компания»), ведущий поставщик комплексных решений в сфере солнечной энергетики, получила высочайшую оценку в обновлённом ежегодном отчёте инвестиционной привлекательности производителей модулей, опубликованном Bloomberg NEF (BNEF). После обнародования этого отчёта Trina Solar стала единственным производителем, три раза подряд получившим подобный рейтинг по оценке 100% отраслевых экспертов, принимающих участие в опросе BNEF.

По словам участников опроса, анализируя инвестиционную привлекательность производителя фотоэлектрического оборудования, банки делают акцент на финансовой стабильности компании; опыте практического применения её модулей; и гарантиях производителя. При составлении своего рейтинга агентство Bloomberg NEF провело анкетирование банков, фондов, ЕРС-фирм, независимых поставщиков энергоресурсов и технических консультантов в различных регионах мира. Эти специалисты представляют объекты с установленной фотоэлектрической мощностью на уровне 29 ГВт. Эксперты BNEF также провели ряд углублённых интервью с инспекторами по качеству и техническими консультантами, тем самым дополнив свой базовый опрос.

Исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Rongfang Yin) прокомментировал: «Мы гордимся выдающимися результатами нашей компании, подтверждаемыми этим авторитетным отраслевым исследованием. Тот факт, что мы в течение трёх лет подряд остаёмся лидерами рейтинга, - это не простое совпадение, а отражение прочных финансовых позиций и стабильно высокого качества нашей продукции, что так ценят мировые банки и инвесторы, задействованные в финансировании проектов нашей отрасли». Г-н Инь добавил: «Эта объективная и беспристрастная оценка предоставляет дополнительные гарантии компаниям, ищущим надёжного долгосрочного партнёра на фоне весьма неопределённой отраслевой ситуации, когда более уязвимые игроки уходят с рынка».

В новейшем отчёте BNEF цитируется и рейтинг надёжности фотоэлектрических модулей PV Module Reliability Scorecard, опубликованный DNV GL, в котором Trina Solar в четвёртый раз, начиная с 2014 года, удостоилась звания «Top Performer». Этот рейтинг представляет собой самый комплексный из всех общедоступных сравнительных анализов результатов тестирования надёжности фотоэлектрических модулей. По мнению DNV GL, производители, участвующие в данном исследовании, стремятся получить стороннее подтверждение высокого качества своей продукции.

О компании Trina Solar

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания разрабатывает уникальные смарт-решения для крупных солнечных электростанций, а также коммерческие и бытовые продукты, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. Являясь ведущим мировым провайдером интегрированных солнечных решений, Trina Solar возглавила процесс превращения в бренд энергетической сферы IoT (Интернета вещей). Компания прилагает все усилия для достижения статуса мирового лидера в этом молодом секторе. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

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