Trina Solar поставит фотоэлектрическое решение TrinaPro мощностью 190 МВт для крупной испанской электростанции

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 2 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Limited («Trina Solar» или «Компания»), ведущий мировой провайдер комплексных решений на базе солнечной энергии, 2 ноября этого года анонсировала поставку интегрированного фотоэлектрического решения TrinaPro мощностью 190 МВт предприятию Cobra для нужд строительства масштабного солнечного парка в Испании.

Компания ACS Group и её дочернее предприятие Cobra, специализирующееся на комплексной реализации энергетических инфраструктурных проектов, являются ЕРС-подрядчиками на строительстве солнечной электростанции общей мощностью190 МВт в городе Алькасар в испанской провинции Сьюдад-Реаль. Проект планируется завершить к концу 2019 года. По окончании работ этот солнечный парк станет первым примером практического применения TrinaPro в Европе.

Компания Trina Solar поставит для нужд этого проекта интегрированное фотоэлектрическое решение TrinaPro, состоящее из 560 000 модулей TSM-PE14H на базе поликристаллических половинных солнечных элементов, а также 6 206 одноосевых трекеров. Высокоэффективные модули будут установлены на одноосевых трекерах Trina Solar, что обеспечит им возможность следовать за перемещением солнца под оптимальным углом и тем самым получать максимальную дозу солнечного излучения, генерируя на 25% больше энергии в стабильных условиях.

TrinaPro - это первое фотоэлектрическое решение с оптимизированным сочетанием передовых солнечных модулей Trina Solar и сверхсовременных трекеров. При разработке и производстве системы используются исключительно высококачественные компоненты и передовые технологии системной интеграции. Это самое надёжное решение в отрасли, обеспечивающее высочайшие показатели выработки электроэнергии.

Глава филиала Trina Solar Module Business Europe Гонзало де ла Винья (Gonzalo de la Viña) отметил: «Мы очень рады, что компания Cobra снова выразила доверие превосходному качеству и производительности продуктов Trina Solar. На этот раз - в рамках этого впечатляющего испанского проекта. Новое соглашение о поставках модульной системы мощностью 190 МВт следует за недавним подписанием договора купли-продажи модулей общей мощностью 167 МВт для крупнейшей в Европе солнечной электростанции, строящейся в испанской Мурсии».

Г-н Де ла Винья добавил: «Использовав возможности информационных технологий и оптимизировав конструкцию всей системы, нам удалось дополнительно повысить её эффективность. В результате TrinaPro способна увеличить вырабатываемую мощность системы на 30%. На сегодняшний день компании Trina Solar уже удалось превратиться из поставщика продукции в провайдера дополнительных сервисов, приносящего своим клиентам повышенную ценность».

О компании Trina Solar

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах и регионах мира. Trina Solar разрабатывает фотоэлектрические модули, системы аккумулирования энергии, смарт-системы, а также предоставляет эксплуатационно-технические сервисы, запатентованные решения для системной интеграции в процессах проектирования, финансирования и реализации проектов. По состоянию на конец 2017 года Trina Solar поставила своим клиентам по всему миру фотоэлектрические модули общей мощностью свыше 30 ГВт и подключила к центральным энергетическим сетям солнечные объекты общей мощностью в 2 ГВт. В 2018 году компания представила собственный бренд сферы энергетического Интернета вещей - Trina IoT, - и прилагает активные усилия для достижения лидерского статуса в этой отрасли. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

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