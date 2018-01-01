Trina Solar поставляет модули для крупнейшей во Вьетнаме частной фотоэлектрической станции

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 2 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- 31июля компания Trina Solar Limited («Trina Solar» или «компания») сообщила о поставке монокристаллических PERC-модулей с двусторонним стеклом общей мощностью 258 МВт для крупнейшего во Вьетнаме частного фотоэлектрического проекта. Солнечная электростанция, расположенная в столице провинции Ниньтхуан городе Фанранг-Тхапчам, получила финансирование от крупнейшей вьетнамской инвестиционной фирмы Trung Nam Group. Строительство объекта планируется завершить до 30 июня 2019 года.

Станция, инвестиции в создание которой составили около 220 млн. долл. США, охватывает площадь в 264 гектара. На фоне колоссального спроса на фотоэлектрическую продукцию этот объект является первой во Вьетнаме комбинированной солнечно-ветровой электростанцией и, по прогнозам, будет играть ключевую роль в переходе страны на возобновляемые источники энергии. Являясь поставщиком модулей для данного проекта, Trina Solar выгодно отличается от своих коллег по отрасли высоким качеством продукции, обширными возможностями с точки зрения управления цепочкой поставок и ключевой конкурентоспособностью на рынке Азиатско-тихоокеанского региона.

В ходе церемонии подписания соглашения представитель руководства Trung Nam Group отметил: «Учитывая тот факт, что данный проект является первым для нашей группы опытом инвестирования фотоэлектрической электростанции, мы с большой тщательностью подошли к вопросу выбора поставщика оборудования, являющегося лидером в сфере технологий, продуктов и сырья».

Вице-президент и директор по вопросам международных продаж и маркетинга Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang) прокомментировал: «Для нас большая честь сотрудничать с Тrung Nam в реализации интегрированного энергетического проекта, создающего новые стандарты для вьетнамской возобновляемой энергетики, а для Trina Solar знаменующего очередной шаг вперед в стремлении укрепить свои позиции на развивающихся рынках. Обладая обширными знаниями о рынке Вьетнама, мы построили здесь собственный завод по производству солнечных элементов в объеме 1 ГВт в год, а также реализуем ряд других проектов».

Он также добавил. что продукция под торговой маркой Trina Solar приобретает все большее распространение во Вьетнаме, помогая компании наращивать объемы продаж в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Г-н Инь подчеркнул, что, являясь ведущим мировым производителем солнечных модулей, Trina Solar располагает обширной командой специалистов по зарубежным продажам и эксплуатационному обслуживанию, а ее изделия реализуются на рынках 100 стран и регионов мира. По состоянию на конец 2017 года совокупный объем поставок компании составил 32 ГВт, что позволило Trina Solar занять первое место среди всех мировых производителей фотоэлектрических модулей.

В 2017 году компания поставила своим клиентам продукцию общей мощностью свыше 9 ГВт, более 60% из которых пришлись на регионы за пределами домашнего рынка производителя. Г-н Инь отметил: «В дополнение к непрерывному расширению присутствия в Европе в число других традиционных рынков, где наша продукция неуклонно набирает популярность, входят Ближний Восток, Латинская Америка, а с начала этого года - и Азиатско-тихоокеанский регион. На фоне продолжающегося успеха на развивающихся рынках объем получаемых нами заказов превысил все наши ожидания». В третьем квартале 2018-го компания продолжает демонстрировать рост продаж своих модулей по всему земному шару, а производственные базы Trina Solar в Китае и за его пределами функционируют на полной мощности. Компания наращивает свой производственный потенциал с целью удовлетворения растущего спроса на свою продукцию.

Несмотря на тот факт, что после введения новой государственной политики регулирования рынка солнечной энергетики, вступившей в силу 31 мая этого года, внутренний спрос на бытовые и коммунальные наземные фотоэлектрические системы снизился, Trina Solar повышает активность на зарубежных рынках в рамках реализации своего плана долгосрочного развития и сбалансированного распределения мощностей между традиционными и развивающимися рынками. Благодаря этим усилиям, компании удалось оптимизировать свои возможности с точки зрения контроля рисков, что позволило свести к минимуму негативное влияние новой политики и текущей эскалации торговой войны между несколькими странами. Trina Solar продолжает использовать свои преимущества в аспекте производства и рыночного развития, дабы приносить пользу всем участникам ценностной цепочки - как на развивающихся рынках, так и в других регионах, - а также с целью повышения своей международной конкурентоспособности.