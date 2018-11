Trina Solar abastece grande parque de energia solar na Espanha com 190 MW de sua solução FV TrinaPro

CHANGZHOU, China, 2 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Em 2 de novembro, a Trina Solar Limited ("Trina Solar" ou a "empresa"), uma provedora líder de soluções totais de energia solar, anunciou que vai fornecer 190 MW de sua solução FV integrada, TrinaPro, para a Cobra – para um grande parque de energia solar na Espanha.

O ACS Group e sua subsidiária Cobra, especializada em infraestrutura energética pronta para uso, está construindo este projeto de engenharia, compras e construção (EPC, em inglês) em Alcázar, província de Ciudad Real (Espanha), com uma capacidade total de energia de 190 MW. O projeto deverá ser concluído no final de 2019 e se tornará o primeiro projeto TrinaPro aplicado na Europa.

A Trina Solar vai fornecer sua solução FV integrada, TrinaPro, consistindo de 560.000 unidades de TSM-PE14H – módulos celulares monocristalinos com half-cut – bem como os correspondentes 6.206 sistemas de seguimento solar de eixo único. Os módulos em alta eficiência serão montados no sistema de seguimento de eixo único da Trina Solar, que permite que estes sigam o sol de ótimos ângulos, recebendo assim o máximo de luz solar e gerando um adicional de até 25% de energia em condições estáveis.

TrinaPro é a primeira solução FV com uma combinação otimizada dos módulos solares da Trina Solar, líderes da indústria, e sistemas de seguimento solar de última geração. Como uma solução de valor agregado, TrinaPro é perfeitamente fabricado com componentes de primeira qualidade e integração de sistema. Ele é a mais confiável solução de energia do setor – para o mais alto rendimento e produção de energia.

Gonzalo de la Viña, diretor da Trina Solar Module Business Europe, disse: "Estamos satisfeitos que a Cobra mais uma vez tenha depositado sua confiança na qualidade superior e desempenho dos produtos da Trina Solar para este novo impressionante projeto na Espanha. Este novo contrato de vendas para o fornecimento de 190 MW acompanha o recente, de 167 MW, para o maior projeto da Europa, em desenvolvimento em Murcia, Espanha".

De la Viña acrescentou: "Aproveitando o poder dos dados e o design aperfeiçoado de todo o sistema, nós aumentamos ainda mais a eficiência geral. TrinaPro pode impulsionar a produção de energia do sistema em até 30%. A Trina Solar evoluiu de uma fornecedora de produtos para uma provedora de soluções de valor agregado, levando valor ainda maior para nossos clientes".

Sobre a Trina Solar

A Trina Solar é uma importante provedora de soluções totais de energia solar. Fundada em 1997, a Trina Solar expandiu seus negócios para mais de 100 países e regiões. A empresa desenvolve módulos fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, sistemas inteligentes e operação e manutenção (O&M, em inglês), e oferece aos clientes soluções próprias de integração de sistema para desenvolvimento, financiamento, design e construção de projetos. Até o final de 2017, a Trina Solar havia enviado mais de 30 GW de módulos fotovoltaicos para todo o mundo e conectou 2 GW de projetos de energia solar na rede de todo o globo. Em 2018, a empresa lançou Trina IoT, uma marca de energia internet das coisas, e comprometeu-se a se tornar uma líder mundial nesta área. Para mais informações, visite www.trinasolar.com.

FONTE Trina Solar Limited

Related Links

http://www.trinasolar.com