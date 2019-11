Trina Solar annonce un nouveau record d'efficacité énergétique de 23,22 % grâce à la cellule solaire i-TOPCon de type n sur un substrat à technologie mono-Cast

CHANGZHOU, Chine, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. (« Trina Solar » ou « l'Entreprise »), premier fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et d'énergie intelligente, a annoncé ce jour que son Laboratoire d'État des sciences et technologies photovoltaïques (State Key Laboratory (SKL) of PV Science and Technology (PVST)) en Chine a établi un nouveau record mondial de 23,22 % pour une cellule solaire i-TOPCon (c-Si) quasi monocristalline de type n, de grande surface et à haut rendement.

La cellule solaire bifaciale de type n i-TOPCon, inégalée, a été fabriquée grâce à un procédé industriel à faible coût, à la technologie avancée i-TOPCon (Industrial Tunnel Oxide Passivated Contact), sur un substrat silicium de technologie Cast-mono de grande taille, dopé au phosphore. La cellule solaire bifaciale, de 247,79 cm2, a atteint une efficacité frontale sur son ensemble de 23,22 %. Ce résultat a été corroboré par la source indépendante ISFH CalTeC, en Allemagne.

« Nous sommes ravis d'annoncer la dernière réalisation de notre équipe de recherche technologique au SKL PVST. À notre connaissance, il s'agit d'un nouveau record du monde d'efficacité sur l'ensemble de la surface d'une cellule solaire en silicium monocristallin de grande surface, de technologie cast-mono », a déclaré le Dr Zhiqiang Feng, directeur du Laboratoire d'État des sciences et technologies photovoltaïques chez Trina Solar. « Pour Trina, les excellents résultats obtenus en recherche et développement constituent une base solide pour fournir à nos clients de nouveaux modules et de nouvelles solutions photovoltaïques haut de gamme, qui font la différence. »

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/State_key_laboratory.jpg

Légende : Laboratoire d'État des sciences et technologies photovoltaïques (State Key Laboratory (SKL) of PV Science and Technology (PVST)) de Chine

Source : Trina Solar

À propos de Trina Solar

Fondé en 1997, Trina Solar est le principal fournisseur mondial de solutions globales pour l'énergie photovoltaïque et intelligente. L'entreprise se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits photovoltaïques, au développement, à l'exploitation et à la maintenance de projets photovoltaïques, ainsi qu'au développement et à la vente de microréseaux intelligents et de systèmes complémentaires à énergies multiples, ainsi qu'à l'exploitation de plateformes d'énergie dans le Cloud. En 2018, Trina Solar a lancé sa marque dans l'Internet des objets (IdO) pour l'énergie, ainsi que l'Alliance pour le développement industriel de l'IdO de Trina (Trina Energy IoT Industrial Development Alliance) et le Centre d'innovation industrielle pour l'IdO des nouvelles énergies (New Energy IoT Industrial Innovation Center), regroupant des entreprises et des instituts de recherche de premier plan dans le monde entier. La société s'est engagée à devenir le leader de l'industrie mondiale de l'énergie intelligente. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.trinasolar.com.

