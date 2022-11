Trina Solar compartilha sua visão de baixo carbono na COP27

SHARM EL SHEIK, Egito, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fornecedora global de soluções totais de PV e energia inteligente Trina Solar estava entre aquelas cujas vozes foram ouvidas na recente conferência de mudança climática das Nações Unidas, COP27, como a empresa apresentou seus pontos de vista e visão sobre a prática de baixo carbono na cadeia de abastecimento.

Temas relacionados a baixas emissões de carbono foram o foco central da conferência, realizada em Sharm El Sheik, no Egito, de 6 a 18 de novembro, que contou com 35.000 participantes, incluindo mais de 100 chefes de estado e de governo. Cerca de 2.000 palestrantes conduziram discussões aprofundadas sobre mudanças climáticas.

Zeng Yi, vice-presidente assistente de estratégia e marketing da Trina Solar, fez um discurso em vídeo intitulado "Alcançar sinergia entre poluição e redução de carbono e melhoria do eco ambiente: equilibrando ganhos ambientais, climáticos e econômicos". Zeng citou o que a Trina Solar chama de estratégia Qinghai no discurso. A estratégia inclui a localização de toda a cadeia de valor da indústria solar fotovoltaica em Qinghai, a província com a maior proporção de eletricidade verde na China, e o desenvolvimento de estações solares fotovoltaicas em grande escala em suas vastas terras secas. A estratégia permite a descarbonatação profunda na cadeia de suprimentos upstream da Trina Solar, evitando a emissão de carbono em quase 95%. Também cria benefícios adicionais de prevenir a desertificação e estimular o crescimento da economia local subdesenvolvida.

Prenunciando a conferência, a Trina Solar participou da Zero-Carbon Mission International Climate Summit in Beijing no início de novembro e foi homenageada com o Climate Solver Award, a única empresa fotovoltaica entre os vencedores.

O Climate Solver Award visa promover a adoção generalizada de tecnologias inovadoras, selecionando tecnologias inovadoras de baixo carbono com potencial revolucionário na redução de gases de efeito estufa. O potencial de uma empresa para alcançar reduções de emissões com tecnologias é um dos principais critérios do prêmio.

A inovação contínua de tecnologias de baixo carbono é a principal força motriz da resposta global às mudanças climáticas. A Trina Solar está comprometida em liderar o caminho em soluções inteligentes de energia solar para um futuro líquido zero. Seus módulos de alta potência de 600W+ podem efetivamente reduzir o LCOE para usinas fotovoltaicas com alta potência, alta eficiência, alto rendimento de energia e alta confiabilidade.

Em maio de 2022, a Trina Solar recebeu o certificado para seus módulos Vertex de 210 mm da autoridade independente de teste e certificação TÜV Rheinland, tornando-se a primeira empresa de energia solar a receber a certificação LCA para módulos de 210 mm. A TÜV Rheinland emitiu um certificado de pegada de carbono para os módulos Vertex da Trina Solar em Outubro. Os produtos abrangem uma gama completa de módulos solares tipo p de 210 mm de Vertex S 410 W a Vertex 670 W, com uma capacidade líder do setor de reduzir as emissões de carbono.

A Trina Solar aderiu à iniciativa Science Based Targets (SBTi) em Julho do ano passado, contribuindo para o objetivo comum de limitar o aquecimento global a 1,5 C. Também iniciou a campanha Clean Energy for Earth com o WWF China, que promove esforços para criar um futuro neutro.

A Trina Solar prometeu que se esforçará para atingir 100% de uso de energia renovável em sua fabricação e operações até 2030, de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 da ONU.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

