Trina Solar dodáva veľkému solárnemu parku v Španielsku fotovoltický modul TrinaPro s výkonom 190 MW

CHANGZHOU, Čína, 2. novembra 2018 /PRNewswire/ -- 2. novembra oznámila spoločnosť Trina Solar Limited (ďalej len „Trina Solar" alebo „spoločnosť"), popredný dodávateľ komplexných riešení na výrobu solárnej energie, že dodáva spoločnosti Cobra integrované fotovoltické riešenie TrinaPro s výkonom 190 MW na výstavbu veľkého solárneho parku v Španielsku.

Spoločnosť ACS Group a jej firma Cobra sa špecializujú na energetickú infraštruktúru a tento EPC projekt budujú v Alcázare, provincii Ciudad Real (Španielsko), s celkovou kapacitou výkonu 190 MW. Prvý projekt využívajúci technológiu TrinaPro v Európe čaká na svoje dokončenie koncom roku 2019.

Trina Solar bude dodávateľom svojho integrovaného fotovoltického riešenia s názvom TrinaPro, pozostávajúceho z 560 000 jednotiek multikryštalických rozdelených článkových modulov TSM-PE14H a z 6 206 kompatibilných jednoosových sledovacích systémov. Moduly s vysokou účinnosťou sa pripoja na jednoosový sledovací systém od firmy Trina Solar, ktorý modulu umožňuje nasledovať dráhu slnka pod optimálnym uhlom, a tak využiť maximum slnečného svetla a vygenerovať navyše až 25-percent energie v stabilných podmienkach.

TrinaPro je prvé fotovoltické zariadenie s optimalizovanou kombináciou špičkových solárnych modulov od spoločnosti Trina Solar a moderných solárnych sledovacích systémov. TrinaPro je technológia s pridanou hodnotou navrhnutá s prémiovými komponentmi a systémovou integráciou. Je to najspoľahlivejšie energetické riešenie v odvetví prinášajúce najvyššie výnosy z vyrobenej energie.

Gonzalo de la Viña, riaditeľ európskej divízie modulov spoločnosti Trina Solar, uviedol: „Sme veľmi radi, že sme si opäť získali dôveru spoločnosti Cobra aj pri budovaní tohto impozantného projektu v Španielsku. Znamená to dôveru vo vynikajúcu kvalitu a výkonnosť výrobkov Trina Solar. Dodávka modulov s výkonom 190 MW prichádza krátko po našej spolupráci pri dodávke modulov s výkonom 167 MW pre najväčší projekt v Európe, ktorý sa buduje v španielskom meste Murcia."

Dela Viña dodal: „Využitím sily dát a optimalizovaného dizajnu celého systému zvyšujeme celkovú účinnosť. TrinaPro dokáže zvýšiť výkon systému až o 30%. Naša spoločnosť sa posunula z pozície dodávateľa produktov do roly poskytovateľa riešení s pridanou hodnotou a dnes prináša zákazníkom výrazne vyššiu hodnotu."

O spoločnosti Trina Solar Limited

Trina Solar je popredný globálny poskytovateľ komplexných riešení pre oblasť výroby solárnej energie. Spoločnosť vznikla v roku 1997 a dnes je prítomná vo viac ako stovke krajín a regiónov. Spoločnosť Trina Solar vyvíja fotovoltické moduly, úložiská energie, inteligentné systémy a zabezpečuje prevádzku a údržbu. Okrem toho poskytuje zákazníkom proprietárne riešenia integrácie systému vývoja, financovania, projektovania a výstavby projektov. Do konca roku 2017 spoločnosť Trina Solar dodala fotovoltické moduly s výkonom viac ako 30 GW do celého sveta a k sieti pripojila solárne elektrárne s výkonom 2 GW. V roku 2018 spoločnosť uviedla do života značku internetu vecí v oblasti energetiky pod názvom Trina IoT a zároveň sa zaviazala stať sa globálnym lídrom v tejto oblasti. Viac informácií nájdete na www.trinasolar.com.

