Trina Solar dostarcza moduły o mocy 17 MW na potrzeby największego pływającego systemu fotowoltaicznego w Europie

CHANGZHOU, Chiny, 31 października 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar Limited, zwana dalej Trina Solar lub firmą, wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań energii słonecznej, ogłosiła dziś, że dostarczyła moduły fotowoltaiczne swojej produkcji o mocy 17 MW na potrzeby największego pływającego systemu fotowoltaicznego w Europie.

Projekt fotowoltaiczny O'MEGA 1 został opracowany przez Akuo Energy, wiodącego we Francji niezależnego producenta energii odnawialnej, a zgodnie z konkretnymi wymaganiami francuskiego przetargu CRE4.1 wygrały właśnie moduły firmy Trina Solar, które charakteryzuje niska emisja dwutlenku węgla. Po uruchomieniu elektrownia w Piolenc (Vaucluse) będzie generować 100% odnawialnej energii odpowiadającej zapotrzebowaniu ponad 4700 gospodarstw domowych. Elektrownia obejmuje 17 hektarów powierzchni i pozwoli na uniknięcie generacji około 11 100 ton dwutlenku węgla na rok.

Farma O'MEGA 1 wykorzystuje ponad 46 000 jednostek podwójnie przeszklonych, monokrystalicznych modułów PERC TSM-DEG14.20(II) w wersji nisko emisyjnej firmy Trina Solar. Moduł DUOMAX M Plus zapewnia wysoką wydajność generacyjną dla farm słonecznych w skali przemysłowej. Dostępne w wiodącej w branży wersji 1500 V UL/IEC moduły DUOMAX M Plus charakteryzuje najlepsza wydajność i zagęszczenie energii, co gwarantuje maksymalną produkcję energii przy jednoczesnej odporności na surowe warunki środowiskowe. Wytrzymała, podwójnie przeszklona struktura wykonana z wysokiej jakości szkła solarnego i ramy chroni ogniwa słoneczne przed wysoką wilgotnością przez cały cykl życia, tym samym zapobiegając utracie energii w wyniku PID (degradacji indukowanej napięciem).

– O'MEGA 1 jest pierwsza pod wieloma względami dla Akuo Energy: pierwsza pływająca farma słoneczna we Francji, pierwsze otwarcie kapitału projektu dla podmiotów fizycznych, pierwsze łączone finansowanie ze strony banków dla pływającej elektrowni słonecznej. Ten społeczny projekt pozwala nam na działanie jako międzynarodowy gracz na arenie przemian energetycznych i mamy nadzieję, że stanie się wzorem do naśladowania. Jesteśmy dumni ze współpracy z wszystkimi stronami, dzięki którym ten projekt jest tak dużym przykładem i źródłem inspiracji – skomentował Eric Scotto, prezes i współzałożyciel firmy Akuo Energy.

– To, że zostaliśmy wybrani przez Akuo do tego największego, pływającego systemu solarnego w Europie jest dla nas dużym zaszczytem. Projekt realizowany jest zgodnie z konkretnymi obramowaniami francuskiego przetargu CRE4.1 i wykorzystuje rozwiązanie bardzo konkurencyjne pod względem technicznym i gospodarczym. W projekcie wykorzystywane są nasze podwójnie przeszklone, monokrystaliczne moduły PERC o niskiej emisji CO 2 wraz ze strukturą pływającą Ciel et Terre. Wierzymy, że ten projekt umożliwi realizację kolejnych pływających farm słonecznych we Francji i całej Europie – skomentował Gonzalo de la Vina, dyrektor oddziału modułów w Europie w firmie Trina Solar.

Łącze do obrazu: http://bit.ly/2OVV29H

Podpis: Największy w Europie pływający system słoneczny w Piolenc we Francji zasilany modułami fotowoltaicznymi firmy Trina Solar o mocy 17 MW.

Źródło: Akuo Energy

O Trina Solar

Firma Trina Solar Limited jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w 1997 roku firma Trina Solar opracowuje własne, inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne na potrzeby dużych elektrowni, a także w rozwiązaniach przemysłowych i mieszkaniowych oraz w systemach przechowywania energii i modułach fotowoltaicznych. Jako największy na świecie dostawca zintegrowanych systemów energii słonecznej firma Trina Solar jest pionierem w zakresie energetycznego internetu rzeczy i pracuje nad objęciem pozycji globalnego lidera w tym nowym sektorze. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

