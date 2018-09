Trina Solar est l'un des meilleurs fournisseurs viables financièrement de modules pour la troisième année consécutive

Le rapport de Bloomberg confirme sa viabilité financière totale selon 100 % des experts de l'industrie

CHANGZHOU, Chine, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited (« Trina Solar » ou la « société »), un fournisseur de premier plan de solutions complètes pour l'énergie solaire, a reçu une excellente évaluation dans le dernier rapport annuel de la viabilité financière du secteur des modules publié par Bloomberg NEF (BNEF). Avec ce dernier rapport, Trina Solar est désormais le seul fabricant de modules à avoir été évalué totalement viable financièrement trois fois de suite par 100 % des experts de l'industrie ayant participé à l'étude de BNEF.

Selon les participants à l'étude, lorsque les banques évaluent la viabilité financière d'un fabricant de produits photovoltaïques, celles-ci se concentrent sur la santé financière de la société, le bilan de ses modules sur le terrain, ainsi que sur les garanties du fabricant. Pour son étude, Bloomberg NEF a fait appel à des banques, des fonds, des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, des fournisseurs d'énergie indépendants et des conseillers techniques dans le monde entier. Ces experts représentent une capacité photovoltaïque installée de 29 GW dans le monde. BNEF a également dirigé une série d'entretiens approfondis avec des inspecteurs de la qualité et des conseillers techniques qui ont complété l'étude.

Rongfang Yin, vice-président directeur de Trina Solar, a commenté : « Nous sommes très fiers du très bon résultat qu'a une nouvelle fois obtenu Trina Solar dans ce rapport renommé de l'industrie. Le fait que nous conservions la première place pour la troisième année consécutive n'est pas une coïncidence, mais reflète une situation financière solide et un registre de contrôle de la qualité sain. Ces deux composantes sont importantes aux yeux des banques et des investisseurs dans le monde qui sont très impliqués dans le financement de projets. » M. Yin a ajouté : « Cette distinction impartiale pourrait encore rassurer les sociétés qui sont à la recherche d'un partenaire sur le long terme dans un contexte industriel caractérisé par les incertitudes et où les acteurs moins solides quittent le marché. »

Le dernier rapport du BNEF mentionne également la feuille d'évaluation de la fiabilité des modules photovoltaïques, publiée par DNV GL, dans laquelle Trina Solar s'est illustré en étant nommé « Top Performer » (fabricant le plus performant) parmi les fabricants internationaux de modules pour la quatrième fois depuis 2014. La feuille d'évaluation est la comparaison la plus complète des résultats aux tests de fiabilité des modules photovoltaïques disponible publiquement sur le marché aujourd'hui. Selon DNV GL, les fabricants qui participent à ces évaluations recherchent l'approbation d'une tierce partie pour leur état d'esprit tendant vers une haute qualité.

Trina Solar est un fournisseur international de premier plan de solutions complètes pour l'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar développe des solutions photovoltaïques intelligentes brevetées pour les grandes centrales électriques, ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage d'énergie et des modules photovoltaïques. En tant que premier fournisseur au monde de solutions intégrées d'énergie solaire, Trina Solar a pris l'initiative en évoluant vers une marque de l'énergie de l'IdO (Internet des objets) et s'engage à devenir un leader mondial dans ce nouveau secteur émergent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trinasolar.com.

