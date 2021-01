Trina Solar est le premier fabricant de panneaux photovoltaïques à obtenir une double certification de protection de l'environnement

CHANGZHOU, Chine, 15 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. (« Trina Solar » ou la « société »), un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes en matière de photovoltaïque et d'énergie intelligente, a récemment obtenu la double certification « Déclaration environnementale de produit » (Environmental Product Declaration, EPD) d'UL, l'institut indépendant mondial de certification des sciences de la sécurité, et d'EPDItaly. C'est la première fois qu'UL et EPDItaly reconnaissent mutuellement l'EPD dans l'industrie photovoltaïque, ce qui prouve les performances environnementales et la durabilité de la société. La cérémonie de reconnaissance a eu lieu le 13 janvier à Changzhou, dans la province du Jiangsu. CAO Bo, directeur général adjoint de Trina Solar, et SHI Jun, directeur général de UL-CCIC Company Limited, ont assisté à la cérémonie.

Conforme aux normes industrielles ISO 14025 et EN 15804, la certification EPD est une validation de sécurité pour les produits durables. En suivant l'impact environnemental du processus complet, comme l'obtention de la matière première, la fabrication et le traitement, le transport, les charges de production et le recyclage, la certification EPD fournit aux investisseurs et aux propriétaires une performance environnementale faisant autorité en matière de produits ou de services photovoltaïques permettant de simplifier leur décision. Chaque EPD est valable cinq ans et s'applique aux marchés européen, nord-américain et mondial, ce qui indique que les produits Trina Solar répondent aux normes de durabilité dans le monde entier.

Sur le marché européen, Trina Solar fournit des produits photovoltaïques à de nombreux clients internationaux du secteur des services publics. Avec les préoccupations croissantes concernant le changement climatique mondial, les attentes en matière de développement durable augmentent. On s'attend à ce que la certification EPD devienne une nécessité pour les appels d'offres en Europe et sur d'autres marchés à l'avenir. Quant aux consommateurs finaux, selon une étude récente, plus de 60 % des consommateurs européens sont préoccupés par l'état de l'environnement. La certification EPD, délivrée par un tiers indépendant, fournit aux clients des informations environnementales de haute qualité sur les produits et soutient les efforts incessants de Trina Solar en matière d'environnement.

La demande mondiale d'énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, augmente, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, la production d'énergie solaire photovoltaïque représentera un tiers de l'énergie totale du monde d'ici 2030. Trina Solar, en tant que premier fournisseur mondial d'énergie verte de solutions énergétiques intelligentes intégrées, s'efforce de mettre en place un système d'approvisionnement énergétique durable, propre et tourné vers l'avenir, et d'utiliser l'énergie solaire au profit de l'humanité toute entière.

« L'obtention des certificats EPD permettra de promouvoir davantage la protection de l'environnement et l'innovation chez Trina Solar. La société se consacre en permanence au développement de modules photovoltaïques solaires plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Trina Solar va également s'efforcer de résoudre la contradiction entre le développement technologique et la consommation des ressources, d'explorer de nouvelles voies pour le développement durable et d'établir un système d'approvisionnement en énergie plus propre et durable pour l'ensemble de l'humanité », a déclaré M. Bo Cao, directeur général adjoint de Trina Solar.

M. Jun Shi, directeur général de la société UL-CCIC Company Limited, a également déclaré qu'il était très honoré d'être le témoin des efforts et des réalisations de Trina Solar en matière de développement durable. Les certificats EPD obtenus représentent également l'engagement de Trina Solar envers l'ensemble de la société en tant qu'entreprise.

À propos de Trina Solar

Fondée en 1997, Trina Solar est le premier fournisseur mondial de solutions complètes en matière de photovoltaïque et d'énergie intelligente. L'entreprise se consacre à la R&D, à la fabrication et à la vente de produits photovoltaïques ; au développement, à l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, au fonctionnement et à l'entretien de projets photovoltaïques ; au développement et à la vente de systèmes multiénergétiques complémentaires et de micro-réseaux intelligents, ainsi qu'à l'exploitation de plates-formes cloud énergétiques. En 2018, Trina Solar a lancé la marque Energy IoT, a établi l'alliance de développement industriel Trina Energy IoT avec des entreprises et des instituts de recherche de premier plan en Chine et dans le monde entier, et a fondé le centre d'innovation industrielle New Energy IoT. Avec ces actions, Trina Solar s'engage à travailler avec ses partenaires pour construire l'écosystème de l'IoT énergétique et développer une plateforme d'innovation pour explorer New Energy IoT, alors qu'elle s'efforce d'être un leader dans l'énergie intelligente mondiale. En juin 2020, la société Trina Solar a été cotée sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.trinasolar.com

SOURCE Trina Solar