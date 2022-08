Trina Solar establece una eficiencia de apertura de módulos tipo N del 24,24 % y rompe el récord mundial por vigesimoquinta vez

CHANGZHOU, China, 25 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- El 24 de agosto, Trina Solar anunció que su módulo patentado Vertex de silicio monocristalino tipo N de alta eficiencia, basado en 66 piezas de células i-TOPCon tipoN de 210 mm x 210 mm de alta eficiencia, ha logrado una eficiencia récord en módulos de apertura del 24,24 % para módulos industriales de gran superficie tipo N i-TOPCon. El anuncio fue confirmado de manera independiente por TÜV Nord.

En marzo de este año, Trina Solar alcanzó la máxima eficiencia del 25,5 % en las celdas i-TOPCon de gran superficie de 210 × 210 mm, con lo que estableció un nuevo récord mundial para las celdas industriales i-TOPCon tipo N de gran superficie.

Los investigadores de Trina Solar desarrollaron en el State Key Laboratory of PV Science and Technology (Laboratorio Estatal Clave de Ciencia y Tecnología Fotovoltaicas) novedosas tecnologías de encapsulación y de barras colectoras múltiples, además de tecnologías de corte láser no destructivas para mejorar la eficiencia de los módulos. Al utilizar células iTOPCon tipo N de gran superficie de 210 mm, se logró una eficiencia máxima de apertura del 24,24 % para los módulos de gran superficie de más de 600 W, con un área de 2.807 m2.

"Estamos muy orgullosos de anunciar los últimos avances desarrollados por nuestro equipo técnico en el State Key Laboratory. Es la primera vez que se demuestra la eficiencia de apertura de más del 24 % de los módulos con células industriales i-TOPCon tipo N de gran superficie", afirmó el Dr. Yifeng Chen, director del centro de I+D de células y módulos de alta eficiencia de Trina Solar. "Este es el vigesimoquinto recórd que alcanza Trina Solar en materia de eficiencia de células y módulos. En Trina Solar nos dedicamos a la innovación tecnológica y su traspaso a productos de alta eficiencia con el fin de crear valor para nuestros clientes".

Trina Solar desarrolla productos de tipo N estratégicamente y sigue liderando la próxima generación de tecnología de tipo N de alta eficiencia para lograr un mayor valor para los clientes. Desde que tomó el liderazgo en la realización de producción masiva de módulos tipo N en 2018, los módulos tipo N de alta eficiencia y alta potencia de Trina Solar han sido reconocidos por el mercado y ampliamente utilizados en estaciones de energía de servicios públicos y plantas de energía comerciales e industriales.

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de módulos solares tipo N de más de 210 mm, para 2022 Trina Solar prevé una capacidad de producción de 8 GW de los módulos tipo N, todos basados en la tecnología 210+ N de Trina Solar, que combina mejor la alta eficiencia de las células tipo N y la alta confiabilidad del módulo Vertex 210, lo que aporta tecnología ecológica de primera calidad y una experiencia estética ideal a los clientes residenciales.

FUENTE Trina Solar Co., Ltd

