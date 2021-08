Trina Solar expédie des modules de la série Vertex 600 W+ pour un projet PV de 850 MWc, l'un des plus importants au Brésil

CHANGZHOU, Chine, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar est le principal fournisseur de modules photovoltaïques pour le projet Futura 1, qui prévoit la création de 22 parcs d'énergie solaire, développés par Focus Energia, à Juazeiro, Bahia, au Brésil.

Le projet sera mis en œuvre en trois phases. La première phase consistera en une capacité installée de 850 MWc, ce qui place le projet parmi les plus importants au Brésil à l'heure actuelle.

Les premiers modules quitteront la Chine dans 108 conteneurs au cours de la deuxième semaine du mois d'août. Ceux-ci contiendront 59 292 pièces de la série de modules 600 W. Les modules bifaciaux, qui comportent des cellules de 210 mm, appartiennent à la gamme Vertex, dotée de la plus récente technologie disponible sur le marché. Ces dispositifs de haute puissance actuellement produits par Trina Solar céderont leur place à leur successeur, le module 670 W, qui peut déjà être commandé pour l'année prochaine.

« Trina Solar dispose de la technologie la plus avancée et des modules les plus puissants et les plus performants du marché. Cela a certainement aidé Focus à nous choisir », a déclaré Álvaro García Maltrás, vice-président de Trina Solar pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Selon Focus Energia, la production d'énergie du projet sera entièrement destinée au marché libre. La stratégie suit la dernière tendance selon laquelle les entrepreneurs en production d'énergie renouvelable préfèrent généralement négocier directement avec les clients plutôt que de se faire concurrence dans les ventes aux enchères promues par l'ANEEL, qui sont liées exclusivement au marché captif.

Selon Alan Zelazo, directeur général de Focus, 2 000 emplois directs et 4 000 emplois indirects devraient être créés pendant la mise en œuvre du système.

De plus, Futura 1 arrive à un moment opportun. « Même s'il s'agit d'un projet à long terme, nous sommes heureux de collaborer avec le pays pour accroître sa capacité de production en cette période de crise hydrique extrêmement grave », a-t-il ajouté.

Le projet est déjà amorcé, avec 550 personnes travaillant sur le site. Le site devrait être opérationnel en avril 2022.

Trina Solar au Brésil

Menant des activités au Brésil depuis 2017, Trina Solar voit un grand potentiel dans ce pays. « Le Brésil est le principal marché d'Amérique latine en ce qui concerne l'énergie solaire. Il s'agit d'un marché à forte croissance extrêmement dynamique et d'une priorité pour Trina Solar. Nous sommes entrés sur le marché un peu plus tard que nos concurrents, mais nous sommes en train de renforcer notre présence dans le pays », a expliqué Álvaro García Maltrás.

Trina Solar a déjà installé des centaines de mégawatts dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes et a conclu de nouveaux contrats avec d'autres clients importants du marché brésilien.

