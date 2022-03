Trina Solar figure dans le rapport d'un organisme indépendant : grâce à leur valeur supérieure, les modules grand format obtiendront environ 80 % des parts de marché cette année

D'après le rapport de PV InfoLink, qui examine la capacité de production des principaux fabricants de plaquettes grand format, ceux-ci ont commencé à augmenter leur ratio de production compte tenu des avantages liés aux coûts à chaque étape. L'achèvement d'anciens projets a entraîné une baisse rapide de la demande totale et de la production de plaquettes et de cellules de format 158,75 mm (G1) depuis le troisième trimestre de 2021. La part de marché des plaquettes de format 166 mm (M6) et d'autres plaquettes de petite taille a drastiquement baissé à la suite de l'arrivée des plaquettes grand format.

Selon le rapport, ce revirement accéléré au profit des plaquettes grand format au cours du deuxième semestre de l'an dernier a permis à cette catégorie d'obtenir plus de 50 % de la part de marché au troisième trimestre et de poursuivre sa croissance. Comme l'indique le rapport, la part de marché des plaquettes grand format (y compris les plaquettes de 182 mm et de 210 mm) devrait atteindre 79 % cette année. De plus, le marché poursuit son évolution avec les plaquettes de 210 mm, qui se sont avérées un choix populaire avec une part de marché en constante augmentation. Si l'on prend l'exemple du fabricant de plaquettes Zhonghuan Semiconductor, la proportion de plaquettes de 210 mm est passée de 43 % à 72 % entre le premier et le quatrième trimestre de l'an dernier.

À la fin de l'année dernière, les chaînes de production des cellules pouvant accueillir des plaquettes jusqu'à 182 mm et 210 mm ont atteint 266 GW, et les modules grand format ont atteint 292 GW. En raison de la compatibilité de l'équipement, la capacité de production des modules de 210 mm a dépassé 170 GW, soit une capacité supérieure à celle des modules de 182 mm. Selon le rapport, la capacité de production des cellules et modules grand format devrait augmenter d'année en année d'ici 2025. En Asie du Sud-Est, Trina Solar a bénéficié d'une capacité de production de modules de 210 mm. Compte tenu des politiques externes favorables et du développement des marchés, un certain nombre de fabricants de modules devraient accroître leur capacité de production au sein de nombreux endroits à travers le monde.

Selon le rapport précédent de PV InfoLink, à la fin de l'année dernière, plus de 50 fabricants de modules avaient une capacité de production de modules grand format à haute puissance. Parmi eux, plus de 30 fabricants avaient pu produire en masse des modules contenant des cellules dont le format atteignait jusqu'à 210 mm, une proportion qui continue d'augmenter. La plus grande partie de la capacité de production de nouvelles plaquettes concerne les plaquettes grand format. Celle-ci augmente d'année en année afin d'assurer l'approvisionnement.

Il y a également des avantages du point de vue des coûts, puisque les cellules PERC actuelles sans silicium de 166 mm reviennent à environ 0,2-0,23 yuan par watt, alors les cellules grand format reviennent à environ 0,17-0,21 yuan par watt. La maturité de cette technologie, l'introduction de cellules grand format et l'amélioration de l'efficacité et du rendement de celles-ci ont été les principaux facteurs de réduction des coûts des cellules PERC grand format. Selon le rapport de PV InfoLink, la réduction des coûts engendrée par le grand format a entraîné une expansion de la capacité de production des cellules PERC. L'an dernier, la nouvelle capacité de production de PERC grand format a dépassé 170 GW, ce qui a également entraîné une réduction importante de la part de marché des cellules polycristallines et cellules de type N.

Voici la déclaration de Trina Solar : « Si on prend l'exemple du module ultra-haute puissance basé sur la technologie PERC, selon l'étude Fraunhofer ISE réalisée en Allemagne, la valeur du système des modules monoface et biface G12 670 W de la série Vertex de 210 mm est considérablement plus élevée que celle des modules M10 540W et M10 585W, et le coût moyen actualisé de l'énergie est réduit jusqu'à 7,4 %. »

Présentant une fiabilité et des avantages supérieurs sur le plan de la valeur, les modules grand format améliorent la sécurité et l'efficacité de l'ensemble du système photovoltaïque, réduisent le coût moyen actualisé de l'énergie, modernisent l'industrie et en accélèrent la transformation à l'échelle mondiale.

