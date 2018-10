Trina Solar fornece 17MW ao maior sistema fotovoltaico flutuante na Europa

CHANGZHOU, China, 31 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Limited ("Trina Solar" ou a "empresa"), grande provedora de soluções totais para energia solar, anunciou hoje que forneceu 17MW em módulos fotovoltaicos (PV) à maior usina solar fotovoltaica flutuante na Europa.

O projeto fotovoltaico "O'MEGA 1", desenvolvido pela Akuo Energy, principal produtora independente de energia renovável da França, respeitando as restrições específicas da licitação CRE4.1 francesa, ganhou com os módulos de baixa pegada de carbono da Trina Solar, Uma vez que entrar em operação, a usina localizada em Piolenc (Vaucluse) irá produzir energia 100% renovável, cobrindo o consumo de mais de 4.700 unidades familiares. A usina ocupa mais de 17 hectares da propriedade e irá evitar a emissão de aproximadamente 11.100 toneladas de CO 2 por ano.

O "O'MEGA 1" é viabilizado por mais de 46.000 unidades de módulos PERC monocristalinos de vidro duplo TSM-DEG14.20(II) em sua versão de baixa pegada de carbono. O módulo DUOMAX M Plus oferece alto desempenho de saída (output) para usinas solares em escala de companhia elétrica. Disponível com a melhor classificação do setor do padrão UL/IEC de 1500V, o DUOMAX M Plus com eficiência superior e a densidade de alta tensão assegura saída máxima de energia, ao mesmo tempo que suporta condições ambientais difíceis. Sua estrutura de vidro duplo durável, feita com vidro e encapsulamento solares de alta qualidade, protege as células solares contra alta umidade durante seu tempo de vida, impedindo perda de energia por degradação induzida do potencial (PID – potential induced degradation).

O presidente e cofundador da Akuo Energy, Eric Scotto, declarou: "O O'MEGA 1 significa múltiplas premières para a Akuo Energy: primeira usina de energia solar flutuante na França; primeira vez que o grupo abre o capital de um projeto para indivíduos; e o primeiro financiamento bancário comum para usina solar flutuante. Através desse projeto social, atuamos como uma protagonista global na transição energética e esperamos tornar essa usina um exemplo a ser seguido. É um grande orgulho para nós nos associarmos com todos esses protagonistas, para tornar esse projeto exemplar e inspirador".

O diretor de Negócios de Módulos para a Europa da Trina Solar, Gonzalo de la Viña, disse: "Estamos honrados com a escolha da Akuo para colaborarmos com a implementação do maior sistema de usina solar flutuante na Europa. Esse projeto, desenvolvido de acordo com restrições específicas da licitação CRE4.1 francesa, usa uma solução técnica e econômica competitiva, baseada em nossos módulos PERC monocristalinos de vidro duplo e baixo CO 2 , em combinação com a estrutura flutuante da Ciel et Terre. Confiamos que esse projeto irá abrir portas para maior desenvolvimento de projetos fotovoltaicos flutuantes na França e na Europa".

Link para imagem: http://bit.ly/2OVV29H

Legenda: Maior sistema de energia solar flutuante, localizado em Piolenc (França), equipado com módulos fotovoltaicos de 17 MW da Trina Solar.

Fonte: Akuo Energy

Sobre a Trina Solar

A Trina Solar é uma grande provedora global de soluções totais para energia solar. Fundada em 1997, a Trina Solar desenvolve soluções patenteadas de PV inteligente para grandes usinas de eletricidade, bem como soluções comerciais e residenciais, sistemas de armazenamento de energia e módulos fotovoltaicos. Como principal provedora mundial de soluções integradas de energia solar, a Trina Solar lidera a evolução para uma marca no mundo da internet das coisas (IoT – internet of things) da energia e assumiu o compromisso de se tornar uma líder global nesse novo setor emergente. Para obter mais informações, visite www.trinasolar.com.

