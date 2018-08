Trina Solar fornisce 167 MW in moduli FV per il più grande progetto FV europeo

CHANGZHOU, Cina, 10 agosto 2018 /PRNewswire/ -- Il giorno 9 agosto, Trina Solar Limited ("Trina Solar" o la "Compagnia") ha annunciato che il produttore d'impianti fotovoltaici (FV) fornirà 167 MW in moduli FV al più grande progetto di energia solare FV in Europa.

Il Gruppo ACS e la sua società sussidiaria Cobra, specializzati in infrastrutture energetiche pronte all'uso, stanno costruendo la centrale elettrica a Mula, nella provincia spagnola di Murcia, che occuperà 1.000 ettari per una capacità energetica complessiva di 500 MW. Le forniture sono previste per il terzo e il quarto trimestre del 2018 e il primo del 2019. Si prevede che il progetto diventerà operativo entro la fine del 2019.

Trina Solar fornirà 496.000 unità dei suoi moduli TSM-PE14H policristallini con un rendimento tra 335 e 340 W. Il design delle celle tagliate a metà offre una maggiore produttività e la loro nuova disposizione in fila riduce le perdite di energia causate dalle ombre tra le righe. Inoltre, i moduli certificati da 1.500 V sono perfetti per impianti grandi, poiché i costi di B.O.S. sono ridotti collegando più moduli di seguito.

"Siamo davvero entusiasti di vedere crescere questo straordinario progetto FV con i moduli di Trina Solar, poiché sarà il più grande d'Europa" ha dichiarato Gonzalo de Viña, direttore di Trina Solar Modulo Business Europa. "Siamo sicuri che il nostro rapporto di lavoro con Cobra abbia un futuro promettente. Nonostante la paralisi del mercato spagnolo del fotovoltaico negli ultimi anni, questa impresa dimostra che per l'energia solare FV il sole splende di nuovo nel paese, poiché la tecnologia è già competitiva senza sovvenzioni."

"I nostri prodotti non solo stanno continuando a crescere in Europa tra i mercati tradizionali, ma dall'inizio dell'anno stanno guadagnando terreno e popolarità anche in Medio Oriente, in America Latina e nell'Asia Pacifica. Con il continuo successo nei mercati emergenti, il nostro portafoglio ordini ha superato significativamente tutte le attese" ha aggiunto De la Viña.

In qualità di produttore di moduli leader a livello mondiale, Trina Solar ha sviluppato un forte team globale di vendite e operazioni, con prodotti venduti in più di 100 paesi e regioni di tutto il mondo. Alla fine del 2017, le forniture totali della Compagnia arrivavano a 32 GW, mettendola al primo posto tra i produttori di moduli a livello internazionale.

Nel 2017, le forniture globali di Trina Solar ammontavano a più di 9 GW, di cui più del 60% è stato fornito fuori dal mercato nazionale del produttore di FV. Man mano che il terzo trimestre del 2018 si avvicina, le vendite dei moduli di Trina Solar rimangono forti in tutto il mondo, mentre gli impianti di produzione della Compagnia situati in Cina e non stanno lavorando a pieno regime. Trina Solar sta espandendo le sue capacità di fornitura, con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda per i suoi prodotti.

Informazioni su Trina Solar Limited

Trina Solar è leader nella fornitura di soluzioni complete per l'energia solare a livello mondiale. Fondata nel 1997, Trina Solar sviluppa non solo soluzioni FV smart brevettate per grandi centrali elettriche, ma anche soluzioni commerciali e residenziali, sistemi di accumulo energetico e moduli fotovoltaici. Come maggiore fornitore di soluzioni integrate per l'energia solare a livello mondiale, Trina Solar è all'avanguardia con la sua evoluzione in un brand nel mondo dell'energia IoT (Internet of Things) e s'impegna a diventare un leader mondiale in questo nuovo settore emergente. Per maggiori informazioni, visitate www.trinasolar.com.

Related Links

http://www.trinasolar.com