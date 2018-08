Trina Solar fournit 167 MW de modules pour le plus gros projet européen d'énergie photovoltaïque

CHANGZHOU, Chine, 10 août 2018 /PRNewswire/ -- Le 9 août, Trina Solar Limited (« Trina Solar » ou la « Société ») a annoncé que le fabricant de panneaux photovoltaïques (PV) fournirait 167 MW de modules pour le plus gros projet d'énergie solaire en Europe.

Le groupe ACS et sa filiale Cobra, spécialisée dans les infrastructures énergétiques complètes, construisent la centrale électrique de Mula, dans la région de Murcia en Espagne, qui couvrira 1000 hectares et disposera d'une capacité énergétique totale de 500 MW. Les livraisons sont prévues pour le 3e et 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019. Le projet devrait être opérationnel avant la fin 2019.

Trina Solar fournira 496 000 unités de ses modules multicristallins TSM-PE14H offrant une puissance de sortie de 335 à 340 W. Leur conception en demi-cellules est plus efficace et la nouvelle disposition en chaînes de cellules réduit les pertes énergétiques causées par l'ombrage d'une rangée sur l'autre. Les modules certifiés à 1500 V sont aussi parfaits pour les installations à grande échelle, car les coûts BOS sont réduits grâce à la capacité de relier un plus grand nombre de modules dans une chaîne.

« Nous sommes impatients de voir cet impressionnant projet d'énergie photovoltaïque se développer avec les modules de Trina Solar, ce sera le plus gros d'Europe », déclare Gonzalo de Viña, chef du service commercial des modules Trina Solar pour l'Europe. « Nous sommes certains que notre relation commerciale avec Cobra est promise à un grand avenir. En dépit de la léthargie du marché photovoltaïque espagnol ces dernières années, cet effort prouve que le soleil brille de nouveau dans le pays pour l'énergie photovoltaïque, cette technologie étant déjà compétitive sans subventions ».

De la Viña ajoute : « en plus de notre croissance continue en Europe, entre autres marchés traditionnels, nos produits ont gagné des parts de marché et de la popularité au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique depuis le début de l'année. Avec ce succès durable dans les marchés émergents, notre carnet de commandes a largement dépassé nos attentes. »

En tant que principal fabricant de modules dans le monde, Trina Solar a développé une forte équipe commerciale et technique et vend des produits dans plus de 100 pays et régions du monde entier. À la fin 2017, le total de livraisons de la société atteignait 32 GW, faisant d'elle le premier fabricant de modules au monde.

En 2017, les livraisons mondiales de Trina Solar s'élevaient à plus de 9 GW, dont plus de 60 % étaient envoyées en dehors du marché domestique du fabricant de panneaux photovoltaïques. À l'approche du 3e trimestre 2018, les modules de Trina Solar continuent de bien se vendre dans le monde entier tandis que les usines de production de la société en Chine et ailleurs tournent à plein régime. Trina Solar est en train d'augmenter ses capacités de production dans le but d'anticiper l'augmentation de la demande pour ses produits.

Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes en matière d'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar développe ses solutions photovoltaïques connectées exclusives pour les grandes centrales électriques ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage de l'énergie et des modules photovoltaïques. En tant que principal fournisseur mondial de solutions complètes d'énergie solaire, Trina Solar innove et évolue vers une marque de solutions énergétiques connectées (IoT), s'engageant à devenir un leader mondial dans ce nouveau domaine émergent. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.trinasolar.com.

