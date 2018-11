Trina Solar fournit 190 MW de sa solution PV TrinaPro à un grand parc solaire en Espagne

CHANGZHOU, Chine, 2 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited (« Trina Solar » ou la « société »), un fournisseur-leader de solutions globales dans le secteur de l'énergie solaire, a annoncé, le 2 novembre, qu'il fournirait 190 MW de sa solution PV intégrée TrinaPro à Cobra pour un grand parc solaire en Espagne.

L'ACS Group et sa filiale Cobra, spécialisés dans les infrastructures énergétiques clés en main, développent ce projet EPC à Alcázar, dans la province de Ciudad Real (Espagne), d'une puissance totale de 190 MW. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2019 et deviendra le premier projet TrinaPro appliqué en Europe.

Trina Solar fournira sa solution PV intégrée TrinaPro composée de 560 000 unités de modules de cellules demi-coupées polycristallines TSM-PE14H ainsi que les 6206 systèmes de suivi à axe unique correspondants. Les modules à haute efficacité seront montés sur le système de suivi à axe unique de Trina Solar, qui leur permet de suivre le soleil avec des angles optimaux, recevant ainsi un maximum de lumière solaire et générant jusqu'à 25 % de puissance supplémentaire dans des conditions stables.

TrinaPro est la première solution PV combinant de manière optimisée les modules solaires de pointe et les systèmes de suivi solaire à la pointe de la technologie de Trina Solar. En tant que solution à valeur ajoutée, TrinaPro est conçu de manière optimale avec des composants haut de gamme et une intégration système. Il s'agit de la solution énergétique la plus fiable du secteur pour les rendements et la production d'énergie les plus élevés.

Gonzalo de la Viña, directeur de l'activité Trina Solar en Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis que Cobra ait à nouveau fait confiance à la qualité supérieure et aux performances des produits de Trina Solar pour ce nouveau projet impressionnant en Espagne. Ce nouveau contrat de vente pour la fourniture de 190 MW fait suite au contrat récent de 167 MW pour le plus grand projet européen en développement à Murcia en Espagne. »

De la Viña a ajouté : « En exploitant la puissance des données et la conception optimisée de l'ensemble du système, nous augmentons encore l'efficacité globale. TrinaPro peut augmenter la puissance de sortie du système jusqu'à 30 %. Trina Solar est passé d'un statut de fournisseur de produits à celui de fournisseur de solutions à valeur ajoutée, et ce, en apportant une valeur ajoutée à nos clients. »

À propos de Trina Solar

Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions globales pour l'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar a étendu ses activités dans plus de 100 pays et régions. Trina Solar développe des modules photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes intelligents ainsi que des solutions O et M et fournit à ses clients des solutions d'intégration de systèmes exclusives pour le développement, le financement, la conception et la construction de projets. À la fin de 2017, Trina Solar avait expédié plus de 30 GW de modules photovoltaïques dans le monde et avait connecté 2 GW de projets solaires au réseau à travers le monde. En 2018, la société a lancé Trina IoT, une marque d'Internet des objets énergétique, et s'est engagée à devenir un leader mondial dans ce domaine. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.trinasolar.com.

