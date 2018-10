Trina Solar fournit des modules à la plus grande centrale solaire d'Ukraine

CHANGZHOU, Chine, 18 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited a récemment annoncé que l'entreprise a livré 123 MW de modules photovoltaïques pour un projet de centrale photovoltaïque développé par DTEK, la plus grande société énergétique privée en Ukraine. Une fois terminé, le projet deviendra la plus grande installation d'énergie photovoltaïque à l'échelle locale et la plus grande centrale photovoltaïque en Europe.

Situé à proximité de Nikopol, dans l'oblast de Dnipropetrovsk dans le centre de l'Ukraine, le projet a une capacité prévue de 246 MW et sera capable de produire 280 millions de kWh d'énergie solaire par an et se classera parmi les trois premiers fournisseurs de ce type en Europe. La centrale, pour laquelle China Machinery Engineering Corporation (CMEC) sert d'entrepreneur, devrait être terminée début 2019 et être connectée au réseau en mars. À partir de ce moment, la centrale sera en mesure de garantir une alimentation en électricité pour 100 000 foyers en Ukraine et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 300 000 tonnes par an.

Actuellement, l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine repose principalement sur les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire, l'énergie renouvelable représentant une très faible proportion du total. Afin de diversifier ses sources d'énergie, le gouvernement ukrainien a amorcé une stratégie de développement national de l'énergie, qui vise à accroître la capacité installée totale des énergies renouvelables à 5 GW d'ici 2020.

Yin Rongfang, vice-président directeur de Trina Solar, a déclaré : « Tandis que la technologie continue de progresser, le photovoltaïque solaire comme source d'énergie atteindra progressivement la parité sur le réseau. Dans le même temps, la demande dans les marchés émergents est en hausse. Cette année, Trina Solar a, à plusieurs reprises, rapporté de bonnes nouvelles en provenance des marchés émergents, dont l'Ukraine et le Vietnam, et nous sommes très heureux d'avoir été reconnus par les clients locaux et qu'ils nous aient fait confiance. En tant que société photovoltaïque internationale qui a maintenu un développement stable à long terme, Trina Solar continuera de promouvoir l'application et l'adoption de l'énergie propre dans le monde entier. »

En tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions d'énergie solaire intégrées, Trina Solar a construit une solide équipe de ventes et d'exploitation pour l'international avec des produits vendus à plus de 100 pays. En 2017, les livraisons de modules de Trina Solar dans le monde entier ont dépassé les 9 GW et plus de 60 pour cent de ces modules ont été livrés sur des marchés à l'international.

À propos de Trina Solar Limited

Trina Solar est un fournisseur international de premier plan de solutions complètes pour l'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar développe des solutions photovoltaïques intelligentes brevetées pour les grandes centrales électriques, ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage d'énergie et des modules photovoltaïques. En tant que premier fournisseur au monde de solutions intégrées d'énergie solaire, Trina Solar a pris l'initiative en évoluant vers une marque du monde de l'énergie de l'IdO (Internet des objets) et s'engage à devenir un leader mondial dans ce nouveau secteur émergent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trinasolar.com.