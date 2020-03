Trina Solar lance de nouveaux modules ultra-haute puissance de plus de 500 W, établissant ainsi une nouvelle référence pour l'ère du photovoltaïque 5.0

CHANGZHOU, Chine, 11 mars 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « société »), un fournisseur mondial de premier plan de modules photovoltaïques intégrés et de solutions énergétiques intelligentes, a dévoilé officiellement ses derniers modules bifaces biverres Duomax V et ses modules Tallmax V avec backsheet. Reposant sur une tranche de silicium de 210 mm de large et une cellule PERC monocristalline, les nouveaux modules regorgent de plusieurs caractéristiques de conception innovantes permettant une puissance délivrée élevée de plus de 500 Wc et un rendement du module jusqu'à 21 %, consolidant ainsi le leadership de l'entreprise et ouvrant une nouvelle ère du photovoltaïque 5.0.

Selon les premières estimations des centrales électriques installées au sol à grande échelle de la province chinoise du Heilongjiang, par rapport aux modules bifaces biverres conventionnels de 410 W, le Duomax V de 500 W peut réduire le coût de la balance du système (BOS) de 6 à 8 pour cent et le coût actualisé de l'énergie (LCOE) de 3 à 4 pour cent. Trina Solar commencera officiellement à accepter des commandes au deuxième trimestre 2020 et devrait atteindre une production de masse au troisième trimestre, avec une capacité de production qui devrait dépasser 5 GW d'ici la fin de l'année.

En s'appuyant sur sa technologie supérieure à plusieurs barres omnibus, l'équipe de recherche et développement de Trina Solar a introduit une conception innovante qui intègre des technologies avancées de découpe non destructive en trois parties et d'encapsulation haute densité. Elle réduit encore davantage la perte de résistance et améliore considérablement les performances anti-fissuration et anti-points chauds des modules tout en maximisant l'utilisation de l'espace. Ce faisant, les scientifiques ont créé des modules de grande puissance caractérisés par un rendement élevé et une grande fiabilité. Si la conception traditionnelle des cellules à demi-coupe était appliquée à des tranches de silicium ultra-larges de 210 mm, les caractéristiques de sortie du courant fort des modules pourraient déclencher des problèmes de système, ou faire en sorte que le module se fissure ou dépasse les limites des bornes de courant continu.

En outre, la conception unique des nouveaux modules peut garantir que le courant de sortie, la tension en circuit ouvert et la charge mécanique des modules sont conformes aux spécifications techniques de sécurité en aval pertinentes et peuvent se connecter de manière transparente à la conception des systèmes photovoltaïques ordinaires existants. Lors de l'événement de lancement, Trina Solar a signé des accords de coopération stratégique avec POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, la branche du Heilongjiang de China Energy Engineering Investment, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction et d'autres entreprises liées à la production d'électricité, ouvrant la voie au déploiement complet de modules ultra-haute puissance sur le marché des terminaux.

Yin Rongfang, le vice-directeur général et vice-président directeur de Trina Solar, a déclaré : « Trina Solar a accumulé des décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de modules. Nous espérons favoriser la standardisation des modules grâce à nos avantages en matière de conception et de fabrication, ce qui non seulement profitera à de nombreux segments de la chaîne industrielle, mais renforcera également la similitude de conception des modules du côté du système. » M. Yin a ajouté : « Outre le produit lui-même, un bon module doit tenir compte de ses performances d'adaptation aux systèmes existants. Grâce à l'expérience de Trina Solar en systèmes de suivi, en solutions intégrées et en projets de centrales électriques au sol, nous avons exploré et résolu les défis potentiels qui pourraient survenir dans l'application pratique du système dès le début de la phase de recherche et de développement, et avons pleinement exploité le potentiel du produit. Je pense que nos nouveaux modules feront passer le marché du photovoltaïque à l'étape suivante. »

