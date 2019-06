Trina Solar lance les modules bifaces de type-N i-TOPCon bi-verre

CHANGZHOU, Chine, 13 juin 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar, le fournisseur leader mondial de solutions globales PV et de l'énergie intelligente, a récemment annoncé qu'il a commencé la production de masse des modules bifaces de type-N i-TOPCon bi-verre. La meilleure puissance de sortie faciale d'un module avec 144 cellules en demi-coupe i-TOPCon atteint 425 Wp et le meilleur rendement du module atteint 20,7 %.

Les nouveaux modules PV i-TOPCon intègrent ces cellules bifaces de type-n i-TOPCon avec plus de 80 % de bifacialité et les technologies multibarre omnibus (MBB), bi-verre, monocristallin carré, double face et demi-coupe. Les modules de haute efficacité disposent d'un coefficient de température plus faible et d'une faible dégradation induite par la lumière (LID, light induced degradation), améliorant grandement la puissance de sortie réelle. Ils fournissent également une puissance générée supplémentaire de 5 % à 30 % par leur face arrière et disposent de 30 ans de garantie linéaire.

Le record du monde de l'efficacité de 25,8 % sur une petite surface, des cellules TOPCon à une seule face développées par Fraunhofer ISE a encouragé la recherche et le développement de cellules solaires à contact passivé par des instituts et l'industrie. En 2015, le State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology (SKL PVST) de Trina Solar a commencé la recherche sur une cellule biface TOPCon pour grande surface destinée à la production industrielle de masse et l'a nommée cellule i-TOPCon. En 2019, Trina Solar a réalisé une efficacité médiane de face avant de plus de 23 % sur des cellules i-TOPCon.

La cellule i-TOPCon possède un émetteur en bore avant et un contact arrière passivant de zone complète. Après sa mise au point par le laboratoire SKL PVST, elle est passée à la production de masse dans un atelier de Trina Solar à Changzhou. En mai 2019, Trina Solar a annoncé que son laboratoire SKL PVST a établi un nouveau record du monde de 24,58 % pour une telle cellule solaire de type-n à silicium monocristallin (c-Si) i-TOPCon. Ce résultat a été confirmé de manière indépendante par l'ISFH CalTeC en Allemagne avec une mesure de surface totale (244 cm2) incluant les barres omnibus.

Lien de l'image : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TSM-NEG15MC.20%28II%29.jpg

Légende : TSM-NEG15MC.20(II)

À propos de Trina Solar

Fondée en 1997, la société Trina Solar est le fournisseur leader mondial de solutions globales pour le PV et l'énergie intelligente. L'entreprise est impliquée dans la recherche et le développement de produits PV, la fabrication et la vente, le développement de projets PV, l'exploitation et l'entretien, le développement et la vente de systèmes complémentaires de microréseau intelligent et multiénergie, ainsi que l'exploitation d'une plateforme énergétique sur cloud. En 2018, Trina Solar a lancé sa marque d'énergie de l'Internet des Objets (IdO) et a lancé la Trina Energy IoT Industrial Development Alliance (l'alliance pour le développement industriel de l'énergie pour l'IdO de Trina), ainsi que le nouveau centre d'innovation industrielle de l'énergie pour l'IdO avec des entreprises et des instituts de recherche majeurs du monde entier. L'entreprise s'engage à devenir le leader de l'industrie mondiale de l'énergie intelligente.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd