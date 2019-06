Trina Solar lanciert N-type i-TOPCon Doppelglas-Bifacial-Module

CHANGZHOU, China, 13. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co. Ltd. ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, hat die Serienproduktion von N-Type i-TOPCon Doppelglas-Bifazial-Modulen aufgenommen. Die beste Ausgangsleistung auf der Vorderseite eines Moduls mit 144 i-TOPCon-Halbzellen erreicht 425 Wp und die daraus resultierende Moduleffizienz erreicht 20,7%.



Die neuen i-TOPCon PV-Module kombinieren die N-Type i-TOPCon Bifazial-Zellen mit Multi-Busbar-Technologie (MBB), Doppelglas-Design, sowie rechteckigen monokristallinen, doppelseitigen Halbzellen. Damit wird eine Bifazialität von über 80% erzielt. Die hocheffizienten Module haben einen niedrigen Temperaturkoeffizienten und eine geringe lichtinduzierte Degradation (LID), wodurch die tatsächliche Ausgangsleistung deutlich verbessert wird. Sie bieten außerdem einen zusätzlichen Ertragsvorteil von 5 bis 30% auf der Rückseite und verfügen über eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren.



Die Rekordeffizienz von 25,8% bei einseitigen TOPCon-Zellen auf kleiner Fläche, die von Fraunhofer ISE entwickelt wurden, hat die Forschung und Entwicklung von Solarzellen mit passivierten Kontakten durch Wissenschaft und Industrie vorangetrieben. Im Jahr 2015 begann das State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar die Forschungstätigkeit im Bereich von TOPCon-Bifacial-Zellen auf großer Fläche, die für die industrielle Serienproduktion vorgesehen sind, und benannte sie i-TOPCon-Zellen. Im Jahr 2019 erreichte Trina Solar auf der Vorderseite von i-TOPCon-Zellen eine durchschnittliche Effizienz von über 23%.



Die i-TOPCon-Zelle verfügt auf der Vorderseite über einen Bor-Emitter sowie einen passivierten Kontakt über die gesamte Fläche auf der Rückseite. Nach der Entwicklung durch das SKL PVST wurde die Zelle vollständig in die Serienfertigung in einer Produktionsstätte von Trina Solar in Changzhou überführt. Im Mai 2019 gab Trina Solar bekannt, dass das SKL PVST einen neuen Weltrekord von 24,58% für N-Type monokristallinen Silizium(c-Si)-i-TOPCon-Solarzellen aufgestellt hat. Dieses Ergebnis wurde durch das ISFH CalTeC in Deutschland anhand einer vollständigen Oberflächenmessung (244 cm2 einschließlich Busbars) unabhängig bestätigt.





Bildlink: http://bit.ly/2RgDP8X

Bildzeile: Das neue Hochleistungsmodul TSM-NEG15MC.20(II) von Trina Solar nutzt die i-TOPCon-Zelltechnologie.

Bildquelle: Trina Solar



Über Trina Solar

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von globalen PV- und Smart Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten, Projektentwicklung, Betrieb und Wartung, Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Microgrid- und Multi-Energie-Ergänzungssystemen sowie dem Betrieb von Energy Cloud- Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy Internet of Things (IoT) ein und initiierte die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und das New Energy IoT Industrial Innovation Center mit weltweit führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der Marktführer in der globalen Smart Energy-Branche zu werden. Weitere Informationen unter: http://www.trinasolar.com.

