Trina Solar: lider pod względem bankowalności wśród dostawców modułów trzeci rok z rzędu

Raport Bloomberg potwierdza pełną bankowalność zgodnie z opiniami 100% ekspertów branżowych

CHANGZHOU, Chiny, 13 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar Limited, zwana dalej Trina Solar lub firmą, wiodący dostawca kompletnych rozwiązań na potrzeby energii słonecznej, otrzymała najwyższą ocenę w najnowszym, corocznym raporcie dotyczącym bankowalności modułów opublikowanym przez Bloomberg NEF (BNEF). W najnowszym raporcie firma Trina Solar jest jedynym producentem modułów, który zdobył ocenę pełnej bankowalności trzy lata z rzędu zgodnie z opiniami 100% ekspertów branżowych biorących udział w ankiecie BNEF.

Zgodnie z opiniami uczestników badania w ocenie bankowalności producenta elementów fotowoltaicznych banki skupiają się na zdrowiu finansowym firmy, wynikach modułów w terenie oraz gwarancji producenta. W ramach przygotowania globalnego raportu Bloomberg NEF zbiera opinie banków, funduszy, instytucji EPC, niezależnych producentów energetycznych oraz doradców technicznych z całego świata. Eksperci odpowiadają wspólnie za 29 GW zainstalowanej energii fotowoltaicznej na świecie. Organizacja BNEF przeprowadziła także serię dogłębnych rozmów z inspektorami jakości i doradcami technicznymi, wnioski z których uzupełniły wyniki ankiety.

– Jesteśmy bardzo dumni z tak dobrego wyniku osiągniętego kolejny raz przez Trina Solar w tak poważanym raporcie branżowym. To, że utrzymujemy się na czołowej pozycji już trzeci rok z rzędu to nie przypadek, ale odzwierciedla to naszą solidną sytuację finansową i tradycję wysokiej jakości. Te dwa czynniki są ważne dla banków i inwestorów na całym świecie zaangażowanych w finansowanie projektów – skomentował Rongfang Yin, wiceprezes wykonawczy firmy Trina Solar. – Tak obiektywne wyróżnienie może być źródłem dodatkowych gwarancji dla firm poszukujących rzetelnych, długofalowych partnerów na rynku charakteryzującym się brakiem stabilności, na którym inni, mniej stabilni gracze znikają z gry – dodał wiceprezes.

Najnowszy raport BNEF podaje także wyniki oceny niezawodności modułów fotowoltaicznych publikowane przez organizację DNV GL. W tej ocenie firma Trina Solar okazała się najlepsza wśród producentów modułów z całego świata już po raz czwarty od roku 2014. Ocena pozwala na najbardziej kompleksowe porównanie wyników testów modułów fotowoltaicznych dostępnych powszechnie na rynku. Według DNV GL producenci objęci oceną poszukują niezależnego potwierdzenia wysokiej jakości swoich produktów.

