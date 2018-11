Trina Solar liefert 190 MW seiner TrinaPro PV-Lösung für großes Solarkraftwerk in Spanien

CHANGZHOU, China, 2. November 2018 /PRNewswire/ -- Trina Solar Limited („Trina Solar" oder das „Unternehmen"), ein führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie, wird 190 Megawatt seiner integrierten Photovoltaik-Lösung TrinaPro für einen großen Solarpark in Spanien an Cobra liefern.

Die ACS-Gruppe und ihre Tochtergesellschaft Cobra sind auf schlüsselfertige Energie-Infrastrukturen spezialisiert und bauen dieses EPC-Projekt in Alcázar, Provinz Ciudad Real (Spanien), mit einer Gesamtleistung von 190 MW. Die Anlage wird voraussichtlich bis Ende 2019 fertiggestellt und ist das erste von vielen TrinaPro-Projekten in Europa.

Trina Solar wird seine integrierte TrinaPro PV-Lösung liefern, die aus 560.000 Einheiten multikristalliner Halbzellenmodule TSM-PE14H sowie den entsprechenden 6.206 einachsigen Tracker-Einheiten besteht. Die hocheffizienten Module werden auf dem einachsigen Nachführsystem von Trina Solar montiert. Dieses ermöglicht es den Modulen, der Sonne in optimalem Winkel zu folgen, so dass sie maximales Sonnenlicht empfangen und unter stabilen Bedingungen bis zu 25% zusätzliche Energie liefern können.TrinaPro ist die erste PV-Lösung mit einer optimierten Kombination aus den branchenführenden Solarmodulen von Trina Solar und modernsten Solar-Tracker-Systemen. Als Mehrwertlösung ist TrinaPro mit Premium-Komponenten und Systemintegration optimal abgestimmt. Es ist branchenweit eine der zuverlässigsten Lösungen für hohe Energieerträge.

Gonzalo de la Viña, Leiter des europäischen Modulgeschäfts bei Trina Solar, sagt: „Wir freuen uns, dass Cobra bei diesem neuen beeindruckenden Projekt in Spanien erneut auf die herausragende Qualität und Leistung der Produkte von Trina Solar vertraut hat. Dieser neue Kaufvertrag über die Lieferung von 190 MW folgt dem jüngsten Großauftrag von 167 MW für das größte Projekt in Europa, das derzeit im spanischen Murcia verwirklicht wird."

De la Viña weiter: „Durch die bestmögliche Nutzung von Daten und eine optimale Systemauslegung verbessern wir die Gesamteffizienz weiter. TrinaPro kann die Systemleistung um bis zu 30% steigern. Wir sind stolz darauf, dass sich Trina Solar von einem Modullieferanten zu einem Anbieter von Mehrwertlösungen entwickelt hat, der unseren Kunden einen noch größeren Nutzwert bietet."

Bild: Die integrierte Lösung TrinaPro für Großanlagen kombiniert branchenführende Trina Solar PV-Module und erstklassige einachsige Nachführsysteme. TrinaPro kann die Stromerzeugung um bis zu 30% steigern.

Bildlink: http://bit.ly/2OikFML

Bildquelle: Trina Solar

Über Trina Solar

Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist heute in mehr als 100 Ländern und Regionen zu Hause. Trina Solar entwickelt Photovoltaikmodule, Energiespeichersysteme, intelligente System- und Betreiberlösungen und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungskonzepte für die Systemintegration in den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung, Planung und Ausführung. Bis Ende 2017 hatte Trina Solar weltweit mehr als 30 GW Photovoltaikmodule ausgeliefert und rund um den Globus 2 GW Solarprojekte ans Netz gebracht. 2018 gründete das Unternehmen Trina IoT, eine Marke für das Energie-Internet der Dinge (IoT), und hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Sektor weltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.trinasolar.com.

Related Links

http://www.trinasolar.com