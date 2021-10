Trina Solar obtém uma pontuação de 100% na pesquisa de bancabilidade da BNEF 2021 e se classifica como a primeira provedora de módulos bancáveis por seis anos consecutivos

CHANGZHOU, China, 12 de outubro de 2021 /PRNewswire/-- A Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" ou a "Empresa")foi premiada como bancável por todos os entrevistados da pesquisa no Relatório de bancabilidade de inversores e módulos fotovoltaicos 2021 emitido pela BloombergNEF. Graças a este relatório, a Trina Solar é agora a única fabricante de módulos a ser classificada como bancável por seis anos consecutivos por 100% dos entrevistados do setor que participaram da pesquisa anual da BloombergNEF.

O relatório da BloombergNEF indica que a saúde financeira de uma empresa, o registro de seus módulos no campo e as garantias dos fabricantes são indicadores importantes para as instituições financeiras em sua avaliação da bancabilidade dos fabricantes fotovoltaicos. É realizada uma comunicação com bancos, contratantes EPCs, provedores independentes de energia e consultores técnicos de todo o mundo, e são feitas entrevistas exaustivas com inspetores de qualidade e especialistas em tecnologia. Dessa forma, a cobertura da pesquisa é ampla e a avaliação é aberta e transparente. Como uma das instituições de pesquisa externa mais confiáveis do mercado global da nova energia, o relatório é considerado uma referência inestimável para o crédito empresarial em muitas instituições financeiras.

O relatório de bancabilidade de inversores e módulos fotovoltaicos da BloombergNEF 2021 também citou o relatório anual sobre a confiabilidade dos módulos fotovoltaicos emitido pelo organismo de certificação internacional PV Evolution Labs. O relatório PVEL ratificou o extraordinário desempenho dos módulos da Trina Solar em matéria de confiabilidade e capacidade de geração de energia. Um vez mais, a empresa foi nomeada como a fabricante de módulos de maior rendimento do mundo.

Entre 2020 e 2021, a Trina Solar lançou os módulos Vertex 210 mm de 410 W, 510 W, 55 W, 605 W e 670 W, o que levou o setor à nova era de mais de 600 W. A série Vertex foi amplamente reconhecida pelos clientes de todo o mundo, o que abriu um novo canal para reduzir o custo da eletricidade e garantir o retorno estável de longo prazo das usinas de energia. Como provedora líder mundial de soluções de energia inteligente fotovoltaica e soluções energéticas, a Trina Solar está empenhada em trazer as vantagens de seus produtos para o trabalho com parceiros globais a fim de acelerar a aplicação global da energia inteligente e criar um novo mundo de energia sem emissões de carbono.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd