Trina Solar obteve pontuação de 100% na pesquisa de bancabilidade da BNEF de 2022, módulos de 210mm, assumindo a liderança em bancabilidade

Changzhou, China, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A Trina Solar foi considerada bancável por todos os entrevistados da pesquisa no relatório de bancabilidade de módulos e inversores fotovoltaicos de 2022 divulgado pela BloombergNEF. Com este relatório, a Trina Solar agora é a única fabricante de módulos a ser classificada como bancável por 7 anos consecutivos por 100% dos entrevistados do setor que participaram da pesquisa anual da BloombergNEF.

A bancabilidade de módulos e inversores fotovoltaicos de 2022 da BloombergNEF também citou o relatório anual de confiabilidade de módulos fotovoltaicos divulgado pelo órgão de certificação internacional PV Evolution Labs. O relatório do PVEL ratificou o extraordinário desempenho dos módulos da Trina Solar em termos de confiabilidade e capacidade de geração de energia. Mais uma vez, a empresa foi nomeada como a fabricante de módulos de melhor desempenho do mundo.

Além disso, há um aumento óbvio na aceitação dos módulos fabricados com células de 210mm. O relatório mostra que o setor aceitou rapidamente as dimensões de 210mm, e 96% dos entrevistados deste ano consideraram os módulos de 210mm bancáveis. Os módulos de ultra-alta potência de 600W+ da Trina Solar, criados com base na plataforma de tecnologia de produtos de 210mm, seguem o princípio orientado para LCOE e oferecem LCOE mais baixo e maior valor aos clientes.

Recentemente, a Trina Solar lançou o Vertex N 595W, com maior potência de 30W e maior eficiência de até 22%, e o Vertex N 690W, com maior potência de 70W em relação aos módulos tipo N de referência no mercado e maior eficiência de até 22,2%. A Trina Solar assumiu o compromisso de atender às necessidades dos clientes, oferecendo soluções baseadas em configurações. Como resultado do seu projeto de baixa tensão, o módulo Vertex N 595W é altamente compatível com os rastreadores, utilizando totalmente o comprimento do rastreador. O módulo Vertex N 690W é a melhor escolha para usinas de energia em escala de serviços públicos para oferecer LCOE mais baixo.

O relatório da BloombergNEF diz que a saúde financeira de uma empresa, o registro dos seus módulos no campo e as garantias dos fabricantes são indicadores importantes para as instituições financeiras em suas avaliações da bancabilidade dos fabricantes de módulos fotovoltaicos. A empresa entra em contato com bancos, empresas de engenharia, compras e construção, provedores independentes de energia e consultores técnicos em todo o mundo e realiza entrevistas aprofundadas com inspetores de qualidade e especialistas em tecnologia. Dessa forma, a cobertura da pesquisa é ampla e a avaliação é aberta e transparente. Como uma das instituições de pesquisa externa mais confiáveis do mercado global de novas energias, o relatório é considerado por muitas instituições financeiras como uma referência inestimável para o crédito para empresas.

Como fornecedora líder global de soluções totais de módulos fotovoltaicos e energia inteligente, a Trina Solar tem o compromisso de oferecer as vantagens dos seus produtos e trabalhar com parceiros globais para liderar o caminho em soluções inteligentes de energia solar para um futuro de zero emissão líquida de carbono.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

