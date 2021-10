- Trina Solar obtiene una calificación del 100% en la Encuesta de bancabilidad de BNEF de 2021, clasificándose como el principal proveedor de módulos financiables durante seis años consecutivos

CHANGZHOU, China, 12 de octubre, 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" o la "Compañía") ha sido reconocida como financiable por todos los encuestados en el informe de 2021 PV Module and Inverter Bankability emitido por BloombergNEF. Con este informe, Trina Solar es ahora el único fabricante de módulos calificado como financiable durante seis años consecutivos por el 100% de los encuestados de la industria que participan en la encuesta anual BloombergNEF.

El informe BloombergNEF dice que la salud financiera de una empresa, el registro de sus módulos en el campo y las garantías de los fabricantes son indicadores importantes para las instituciones financieras en su evaluación de la capacidad bancaria de los fabricantes fotovoltaicos. Se pone en contacto con bancos, EPC, proveedores de energía independientes y asesores técnicos en todo el mundo y realiza entrevistas en profundidad con inspectores de calidad y expertos en tecnología. Por tanto, la cobertura de la encuesta es amplia y la evaluación es abierta y transparente. Como una de las instituciones de investigación de terceros de mayor credibilidad en el mercado mundial de nuevas energías, el informe se considera una referencia inestimable para el crédito comercial en muchas instituciones financieras.

El Informe Module and Inverter Bankability de BloombergNEF 2021 también citó el informe anual del cuadro de mando de fiabilidad del módulo fotovoltaico emitido por el organismo de certificación con autoridad internacional PV Evolution Labs. El informe PVEL afirmó el excelente desempeño de los módulos de Trina Solar en términos de fiabilidad y capacidad de generación de energía. La empresa fue nombrada una vez más como el fabricante de módulos de mejor rendimiento del mundo.

De 2020 a 2021, Trina Solar ha lanzado los módulos Vertex 210mm 410W, 510W, 555W, 605W y 670W, liderando la industria hacia la nueva era de 600W+. La serie Vertex ha sido ampliamente reconocida por los clientes a nivel mundial, abriendo un nuevo canal para reducir el coste de la electricidad y garantizar los retornos estables a largo plazo de las centrales eléctricas. Como proveedor líder mundial de energía fotovoltaica inteligente y soluciones de energía, Trina Solar se compromete a llevar las ventajas de sus productos al trabajo con socios globales para acelerar la aplicación global de energía inteligente y crear un nuevo mundo de energía libre de carbono.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd