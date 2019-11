Trina Solar ohlasuje nový rekord efektívnosti solárneho článku typu n i-TOPCon vo výške 23,22% na liatom mono substráte

CHANGZHOU, Čína, 26. novembra 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd. (ďalej len „Trina Solar" alebo „Spoločnosť"), popredný svetový poskytovateľ fotovoltiky a inteligentných riešení v oblasti energetiky, dnes oznámil, že jeho Štátne kľúčové laboratórium (SKL) fotovoltických vied a technológie (PVST) Číny stanovilo nový rekord vysokoúčinného veľkoplošného kvázi mnokryštalického solárneho článku typu n (c-Si) i-TOPCon vo výške 23,22%.

Rekordný bifaciálny solárny článok typu n i-TOPCon bol vyrobený prostredníctvom nízkonákladového priemyselného procesu vyspelých i-TOPCon (Pasivovaný kontakt s priemyselným tunelovým oxidom) technológií na liaty kremíkový mono substrát s vysokým obsahom fosforu. Bifaciálny solárny článok s veľkosťou 247,79 cm2 dosiahol účinnosť celkovej prednej plochy 23,22%. Výsledok nezávisle potvrdila aj agentúra ISFH CalTeC v Nemecku.

„Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť tento najnovší úspech nášho technologického výskumného tímu v SKL PVST. Pokiaľ je nám známe, ide o nový svetový rekord účinnosti celkovej plochy u veľkoplošných liatych mono kremíkových solárnych článkov," hovorí Dr. Zhiqiang Feng, riaditeľ Štátneho kľúčového laboratória (SKL) fotovoltických vied a technológie spoločnosti Trina Solar. „Skvelé výsledky výskumu a vývoja vytvárajú pevný základ v spoločnosti Trina pre zabezpečenie inovatívnych high-endových fotovoltických modulov a riešení pre našich zákazníkov."

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/State_key_laboratory.jpg

Titulok: State Key Laboratory (SKL) of PV Science and Technology (PVST) of China

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar sa tiež zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj v oblasti fotovoltiky, realizáciu fotovoltických projektov, prevádzku a údržbu, vývoj a predaj inteligentných mikro-sietí a multienergetických doplnkových systémov ako aj prevádzku cloudových energetických platforiem. V roku 2018 založila firma Trina Solar pobočku špecializujúcu sa na internet vecí v oblasti energetiky a vytvorila Odvetvovú alianciu pre vývoj priemyselného internetu vecí Trina a Inovačné centrum odvetvia internetu vecí v novej energetike spolu so špičkovými svetovými podnikmi a výskumnými inštitúciami. Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná stať sa lídrom v oblasti globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com.

