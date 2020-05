Trina Solar pela sexta vez reconhecida como uma fabricante "Top Performer" de módulos

CHANGZHOU, China, 28 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" ou a "empresa"), a fornecedora líder mundial de soluções totais de energia inteligente e de FV, foi reconhecida – entre fabricantes globais de módulos de FV – pelo PV Evolution Labs (PVEL), o maior laboratório independente de testes para a indústria downstream mundial de energia solar, como uma "Top Performer" ("de desempenho superior") pela excepcional confiabilidade dos produtos e desempenho.

A empresa é uma de apenas duas fabricantes de módulos FV com alcance mundial a ganhar o reconhecimento pela sexta vez consecutiva, desde que a designação Top Performer foi criada.

O reconhecimento é baseado em resultados coletados durante18 meses pelo Programa de Qualificação de Produtos (PQP) e apresentados no Placar de Confiabilidade de Módulo FV 2020, publicado pelo PVEL. Com foco na avaliação do desempenho dos módulos FV em termos de ciclagem térmica, calor úmido, carga mecânica dinâmica, degradação induzida por potencial, arquivo PAN, etc, o PQP foi concebido para independentemente reconhecer fabricantes que superam seus concorrentes em qualidade e durabilidade de produtos, e que proporcionam a compradores de equipamentos FV e investidores em usinas de energia dados confiáveis e independentes de desempenho que suportem a gestão eficaz de fornecimento.

Tristan Erion Lorico, chefe da divisão de módulos FV da PVEL, disse: "Desempenho superior consistente no Placar de Confiabilidade de Módulo FV da PVEL demonstra o compromisso do fabricante com a qualidade do produto. À medida que novos produtos são introduzidos, fabricantes precisam aderir a um rígido padrão de controle de qualidade para manter altos os níveis de confiabilidade e de desempenho de seus produtos. Temos a honra de mais uma vez reconhecer a Trina Solar como uma Top Performer e esperamos testar futuros produtos da Trina, uma vez que a empresa continua a inovar".

Yin Rongfang, vice-gerente-geral e vice-presidente executivo da Trina Solar, disse: "É um incentivo ver a Trina Solar ser reconhecida como uma Top Performer pela sexta vez consecutiva por uma autoridade independente como o PVEL. Com mais de 20 anos de know-how técnico, a Trina Solar está comprometida com a sustentabilidade através da entrega de módulos de alta potência, altamente eficientes e de desempenho superior, com qualidade e confiabilidade comprovadas.

"A energia FV representa uma solução sustentável e estável de longo prazo. Buscamos nos tornar o fornecedor da escolha de mais parceiros prospectivos, proporcionando-lhes módulos de potência ultra alta e altamente confiáveis, como o módulo Vertex. Estes módulos de alto desempenho continuarão a acelerar a adoção de energia FV em todo o mundo, melhorando ainda mais o equilíbrio dos custos de sistemas e custo nivelado de eletricidade".

Foto link: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Legenda da foto: A Trina Solar foi reconhecida como uma Top Performer pela sexta vez consecutiva

Sobre a Trina Solar

A Trina Solar é uma fornecedora líder mundial e de soluções totais de energia solar. Fundada em 1997, a Trina Solar desenvolve soluções de FV inteligentes próprias para usinas de grande porte, bem como soluções comerciais e residenciais, sistemas de armazenamento de energia e módulos fotovoltaicos. Como uma provedora líder mundial de soluções integradas de energia solar, a Trina Solar também assumiu a liderança mundial em IoT (internet das coisas). A empresa está empenhada em se tornar uma líder global neste novo e emergente setor. Para mais informações, visite www.trinasolar.com.

