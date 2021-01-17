Trina Solar -- первый производитель солнечных батарей, получивший сертификаты экологической безопасности по двум стандартам

ЧАНЧЖОУ (Китай), 18 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd. (далее — «Trina Solar» или «Компания»), крупнейший мировой производитель солнечных батарей и комплексных решений для интеллектуальной энергетики, получила сертификаты экологической безопасности Environmental Product Declaration (EPD) по стандартам UL и EPDItaly, двух ведущих независимых сертифицирующих органов в области исследования безопасности. Это первая согласованная сертификация в сфере фотоэлектрики, подтверждающая экологическую безопасность продукции Компании. Церемония вручения сертификатов состоялась 13 января в г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай. На ней присутствовали заместитель генерального директора компании Trina Solar Бо Цао (Bo Cao) и генеральный директор компании UL-CCIC Company Limited Цзюнь Ши (Jun Shi).

Сертификация EPD по отраслевым стандартам ISO 14025 и EN 15804 подтверждает экологическую безопасность продукции. В ходе сертификации EPD проводится оценка воздействия продукции на окружающую среду с учетом происхождения сырья, производства, транспортировки, переработки, а также энергоэффективности предприятия. Сертификат EPD предоставляет инвесторам и владельцам фотоэлектрических систем достоверную информацию об экологических характеристиках продукции и услуг в сфере солнечной энергетики, упрощая их выбор. Сертификат EPD действует в течение пяти лет, его признают в Европе, Северной Америке, а также на мировом рынке. Это свидетельствует о том, что продукция Trina Solar соответствует мировым стандартам устойчивого развития.

Trina Solar поставляет фотоэлектрические решения значительному числу международных коммунальных компаний-потребителей на европейском рынке. Растет обеспокоенность в связи с глобальным изменением климата, одновременно возрастают ожидания в отношении устойчивого развития. В будущем сертификация EPD может стать необходимым условием для проведения торгов в Европе и на других рынках. Что касается конечных пользователей, то, по данным последних исследований, более 60% европейских потребителей обеспокоены состоянием окружающей среды. Независимая сторонняя сертификация EPD предоставляет клиентам надежные сведения об экологической безопасности продукции, а также подкрепляет регулярную деятельность компании Trina Solar в области защиты окружающей среды.

Растет глобальный спрос на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные батареи, особенно в Европе и Северной Америке. По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году треть общемирового объема энергии будет приходиться на производство электроэнергии с помощью солнечных батарей. Компания Trina Solar, как ведущий мировой поставщик комплексных интеллектуальных решений в области экологически чистой энергетики, работает над созданием долговечной, экологически чистой и устойчивой системы энергоснабжения и использованием солнечной энергии на благо всего человечества.

«Получение сертификатов EPD отражает усилия Trina Solar по защите окружающей среды, а инновации компании связаны с разработкой экологически безопасных солнечных фотоэлектрических модулей с повышенной эффективностью. Компания Trina Solar прикладывает все возможные усилия для устранения противоречий между технологическим развитием и потреблением ресурсов, поиска новых путей устойчивого развития и создания более чистой и устойчивой системы энергоснабжения для всего человечества», — заявил г-н Бо Цао (Bo Cao), заместитель генерального директора компании Trina Solar.

Г-н Цзюнь Ши (Jun Shi), генеральный директор UL-CCIC Company Limited , отметил, что UL с радостью наблюдает за достижениями Trina Solar в области устойчивого развития. Полученные сертификаты EPD свидетельствуют о серьезности, с какой компания Trina Solar относится к своим обязательствам перед обществом.

О компании Trina Solar

Компания Trina Solar, основанная в 1997 году, является ведущим мировым поставщиком солнечных батарей и комплексных интеллектуальных решений для солнечной энергетики. Компания проводит научные исследования в данной сфере, а также занимается производством и продажей фотоэлектрической продукции, разработкой проектов в области фотоэлектрической энергетики, разработкой и реализацией интеллектуальных микроэнергосистем и многоэнергетических дополнительных систем, а также управлением облачными энергетическими платформами. В 2018 году Trina Solar запустила бренд Energy IoT, создала профессиональную ассоциацию Trina Energy IoT Industrial Development Alliance совместно с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими институтами в Китае и по всему миру, а также учредила новый центр промышленных инноваций New Energy IoT Industrial Innovation Center. Компания стремится к сотрудничеству с партнерами для создания энергетической экосистемы IoT и разработки инновационной платформы для изучения новых технологий в области энергетики. В планы Trina Solar входит лидерство в сфере глобальной интеллектуальной энергетики. В июне 2020 года компания Trina Solar зарегистрировалась на STAR Market Шанхайской фондовой биржи. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.trinasolar.com.

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