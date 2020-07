Trina Solar präsentiert Vertex 600W Modulserie der nächsten Generation

CHANGZHOU, China, 22. Juli 2020 Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" oder das „Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, hat die Einführung von zwei Modulen der nächsten Generation der Vertex-Serie mit einer Ausgangsleistung von bis zu 600W angekündigt. Das Unternehmen rechnet damit, die Serienfertigung einer Baureihe mit 550W bereits im vierten Quartal dieses Jahres zu realisieren.

Mehrere Vertreter von Herstellern von Silizium, Wafern, Zellen, Modulen, Trackern, Wechselrichtern, Materialien und Anlagen entlang der industriellen Wertschöpfungskette nahmen als Mitglieder der '600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance' (Offene Photovoltaik-Innovationsallianz für 600W+) an einer Einführungsveranstaltung teil und konnten die neuen Module der nächsten Generation der Vertex-Serie begutachten.

Dr. Zhang Yingbin, Leiter der Produktstrategie und des Value Management bei Trina Solar, sagte bei der Veranstaltung: "Die Vertex-Module der nächsten Generation wurden durch eine Vielzahl zukunftsweisender Innovationen verbessert, darunter ein 210-mm-Silizium-Wafer, minimierte Zellabstände und Multi-Busbar-Technologien, die einen Wirkungsgrad von mehr als 21 Prozent erreichen. Dank der niedrigen Spannung und der hohen Stringleistung der Module erschließt die neue Vertex-Serie ein enormes Potenzial zur weiteren Senkung der Balance-of-System-Kosten. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren in der gesamten Herstellungskette sind wir sicher, dass die auf einer neuen Technologieplattform entwickelten Vertex-Module dazu beitragen werden, die Stromgestehungskosten bei verschiedenen Anwendungen zu senken und den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen."

Die Module der nächsten Generation der Vertex-Serie weisen drei Hauptvorteile auf, darunter: die Kombination von zerstörungsfreiem Schneiden, minimierten Zellabständen und Multi-Busbar-Technologien; niedrige Spannung und Verbesserung der Leistungsabgabe eines einzelnen Modulstrangs um mehr als 35 Prozent; und ein erheblicher Beitrag zur deutlichen Senkung der Balance-of-System-Kosten.

Cao Bo, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar, sagte: "Um ein qualitativ hochwertiges Modul zu schaffen, das am Markt durch umfassende Funktionalitäten überzeugt, mussten wir jeden Prozess in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Unser Ziel ist dabei letztlich, den Mehrwert für unsere Kunden zu steigern, indem wir die Leistungsabgabe der Module verbessern und die Stromerzeugung erhöhen. Wir fühlen uns geehrt, dass die Vertex-Serie der nächsten Generation, die auf einer neuartigen und zukunftsweisenden Technologieplattform basiert, von wichtigen Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette der Photovoltaikbranche unterstützt wird. Als eines der Mitglieder der '600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance' widmet sich Trina Solar der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Branche, um die nachhaltige Entwicklung des Sektors zu fördern."

Über Trina Solar (688599. SH)

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten; Entwicklung von PV-Projekten, EPC, O&M; Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Micro-Grid- und Multi-Energie-Komplementärsystemen sowie Betrieb von Energy-Cloud-Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy IoT ein, gründete gemeinsam mit führenden Unternehmen und Forschungsinstituten in China und auf der ganzen Welt die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und gründete das New Energy IoT Industrial Innovation Center. Mit diesen Maßnahmen will Trina Solar gemeinsam mit seinen Partnern das IoT-Energie-Ökosystem aufbauen und eine Innovationsplattform zur Erforschung des New Energy IoT entwickeln, da es bestrebt ist, im Bereich der intelligenten Energie weltweit führend zu sein. Im Juni 2020 notierte Trina Solar am STAR-Markt der Börse Shanghai. Weitere Informationen unter: http://www.trinasolar.com.

