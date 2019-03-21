Trina Solar представила четыре новых линейки модулей, возвестивших о начале новой эпохи серийного выпуска высокопроизводительных продуктов

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 21 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar, ведущий мировой поставщик решений на базе солнечной энергии, представила четыре новых линейки модулей, ориентированных на удовлетворение разнообразных сценариев прикладного применения фотоэлектрических технологий. Благодаря использованию инновационных технологий, максимальная выходная мощность новых модулей в массовом производстве достигает 415 ватт (415 Вт), что является наглядным примером успешной коммерциализации высокопроизводительных модулей.

Четыре новых серии - это высокоэффективные Honey и TALLMAX, DUOMAX c двойным стеклянным покрытием, двусторонние устройства DUOMAX Twin и эстетичная линейка Honey black M. Высокоэффективные линейки могут использоваться в различных сценариях прикладного применения - например, в устанавливаемых на земле и распределенных фотоэлектрических системах коммунального масштаба. Повышение выходной мощности модулей с 370 Вт до 415 Вт позволяет сократить себестоимость обеспечения баланса системы (BOS) на 4,5% - 8,5% и снизить усредненную стоимость электроэнергии (LCoE) на 2,5% - 4,6%.

Модули с двойным стеклянным покрытием характеризуются высокой надежностью в экстремальных условиях, расширенной 5-летней гарантией линейной мощности, а также увеличенным показателем энергогенерации при меньшем падении мощности. Двусторонние устройства генерируют на 5-30% больше электроэнергии, благодаря активному использованию тыльной стороны модуля, и обеспечивают повышенную энергогенерацию на заснеженных полях, песчаных равнинах и в других локациях с высоким коэффициентом отражения. Эстетичная серия разработана специально для высококлассного потребительского рынка и отличается привлекательным затемненным дизайном.

Исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang) отмечает: «Новая линейка модулей поднимает планку производительности серийных модулей в общепринятом понимании отрасли и подходит для самых разнообразных сценариев прикладного применения. Мы сохраняем верность традициям создания высокопроизводительных, надежных и мощных солнечных модулей, предоставляя клиентам продукты повышенной ценности. Запуск новых серий поддерживает и способность Trina Solar обеспечивать достаточный объем поставок для удовлетворения растущих потребностей заказчиков».

Новые модули характеризуются уникальной интеграцией технологий МВВ, двойного стеклянного покрытия, двусторонней генерации и уменьшенного на половину размера солнечных элементов. Большинство отраслевых игроков стремится расширить свое присутствие в сегменте МВВ и часто сталкивается с проблемой недостатка компетенции, оборудования и патентов на технологии. В то же время компания Trina Solar разработала современные процессы МВВ, успешно применяемые в серийном производстве модулей с августа 2017 года. На сегодняшний день, предприятие уже получило 24 патента на МВВ-технологии и располагает первым на китайском рынке комплексом инновационного оборудования для сварки элементов типа МВВ, а также новыми круглыми паяльными лентами. Обладая обширным опытом в сфере практического применения технологий двустороннего стеклянного покрытия, компания Trina Solar, входящая в число первых в мире серийных производителей подобных модулей, получила 28 патентов в данной области. Она также первой в Китае прошла сертификацию технологии двойного стеклянного покрытия от TUV и приступила к серийному производству продукции. На сегодняшний день, Trina Solar поставила заказчикам по всему миру модули с двойным стеклом совокупной мощностью почти в 3 ГВт, обойдя всех отечественных конкурентов.

Презентация четырех новых линеек высокопроизводительных модулей поможет компании закрепить свои лидерские позиции и во всеоружии встретить новую эпоху эффективных фотоэлектрических систем серийного производства.

О компании Trina Solar

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах и регионах мира. Trina Solar разрабатывает фотоэлектрические модули, системы аккумулирования энергии, смарт-системы, а также предоставляет эксплуатационно-технические сервисы, запатентованные решения для системной интеграции в процессах проектирования, финансирования и реализации проектов. По состоянию на конец 2017 года Trina Solar поставила своим клиентам по всему миру фотоэлектрические модули общей мощностью свыше 30 ГВт и подключила к центральным энергетическим сетям солнечные объекты общей мощностью в 2 ГВт. В 2018 году компания представила собственный бренд сферы энергетического Интернета вещей - Trina IoT, - и прилагает активные усилия для достижения лидерского статуса в этой отрасли. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

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SOURCE Trina Solar Co., Ltd