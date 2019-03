Trina Solar prichádza na trh so štyrmi novými sériami modulov a začína novú éru sériovej výroby vysokovýkonných modulov

CHANGZHOU, Čína, 21. marca 2019 /PRNewswire/ -- Trina Solar, popredný globálny poskytovateľ komplexných riešení pre výrobu solárnej energie, prichádza na trh so štyrmi novými sériami modulov, ktoré majú spĺňať rôznorodé potreby fotovoltických aplikácií v rôznych scenároch. Využitím inovatívnych integrovaných technológií dosahujú nové série modulov vo veľkovýrobe 415 wattov (415 W), čo znamená úspešnú komercializáciu vysokovýkonných modulov.

Medzi štyri nové série modulov patrí Honey, TALLMAX v rámci sérií zameraných na účinnosť, ďalej DUOMAX v rámci sérií s dvojitým sklom, DUOMAX Twin v rámci obojstranných sérií a Honey black M v sérii zameranej na estetiku. Série ponúkajúce vysokú účinnosť je možné využiť v rámci viacerých aplikačných scenárov ako veľké úžitkové pozemné zariadenia a distribuované fotovoltické projekty. Zvýšenie výkonu modulov z pôvodných 370 W na 415W pomôže znížiť náklady na vyvažovanie systému o 4,5% až 8,5%, a znížiť náklady na výrobu elektrickej energie o 2,5% až 4,6%.

Séria s dvojitým sklom sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou v extrémnych podmienkach a 5-ročnou predĺženou zárukou lineárneho zvyšovania produkcie energie pri nižšom stupni degradácie výkonu. Séria s dvojitým sklom ponúka 5% až 30% vyrobenej energie navyše vďaka zadnej strane, vyznačuje sa vysokou výkonnosťou na snehových poliach, v lokalitách s veľkými pieskovými plochami a v iných vysoko reflexných prostrediach. Séria zameraná na estetiku je určená pre highendový rezidenčný trh a vyznačuje sa estetickým vzhľadom a dizajnom vhodným pre výpadky energie.

Výkonný viceprezident spoločnosti Trina Solar Yin Rongfang uviedol: „Nová séria modulov presahuje hranice vysokovýkonných modulov v sériovej výrobe, ako ich naše odvetvie doteraz poznalo a je vhodná pre rozmanité aplikačné scenáre. Zostáva verná odkazu značky vytvárať vysokovýkonné a vysoko spoľahlivé solárne moduly zabezpečujúce vyššiu hodnotu produktov zákazníkom. Spolu s príchodom novej série posilňuje spoločnosť Trina Solar svoju silnú dodávateľskú kapacitu, aby dokázala uspokojiť narastajúci dopyt".

Nové moduly ponúkajú jedinečnú integráciu technológií MBB, dvojitých skiel, obojstranných a half-cut článkov. Väčšina výrobcov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj trh aj v oblasti segmentu MBB má problém s nedostatkom skúseností, vybavenia a patentov na vlastné technológie. Trina Solar má konkurenčnú výhodu vďaka vlastným vyspelým MBB procesom, ktoré sa vo veľkovýrobe modulov aplikujú už od augusta 2017. Spoločnosť do dnešného dňa získala 24 patentov na technológie súvisiace s MBB procesom, vlastní tiež inovatívne čínske zváracie zariadenie série MBB článkov prvej generácie a nové okrúhle spájkovacie pásy. S dlhoročnými skúsenosťami s technológiou dvojitého skla je spoločnosť Trina Solar jedným z prvých výrobcov na svete, ktorí dokážu vyrábať moduly s dvojitým sklom. Vlastní 28 patentov na technológie v tejto oblasti a je tiež prvou firmou v Číne, ktorí získala certifikát na technológiu dvojitého skla od firmy TUV a začala jej sériovú výrobu. Trina Solar celosvetovo dodala do rôznych krajín moduly s dvojitým sklom s výkonom 3 GW a stala sa lídrom aj medzi domácimi konkurentmi.

Uvedenie štyroch nových sérií vysokovýkonných modulov značky Trina Solar na trh pomôže upevniť vedúcu pozíciu tejto značky na trhu a začať novú veľkovýrobu vysokovýkonných modulov.

O spoločnosti Trina Solar

Trina Solar je popredný globálny poskytovateľ komplexných riešení pre oblasť výroby solárnej energie. Spoločnosť vznikla v roku 1997 a dnes je prítomná vo viac ako stovke krajín a regiónov. Spoločnosť Trina Solar vyvíja fotovoltické moduly, úložiská energie, inteligentné systémy a zabezpečuje prevádzku a údržbu. Okrem toho poskytuje zákazníkom proprietárne riešenia integrácie systému vývoja, financovania, projektovania a výstavby projektov. Do konca roku 2017 spoločnosť Trina Solar dodala fotovoltické moduly s výkonom viac ako 30 GW do celého sveta a k sieti pripojila solárne elektrárne s výkonom 2 GW. V roku 2018 spoločnosť uviedla do života značku internetu vecí v oblasti energetiky pod názvom Trina IoT a zároveň sa zaviazala stať sa globálnym lídrom v tejto oblasti. Viac informácií nájdete na www.trinasolar.com.

Related Links

http://www.trinasolar.com



SOURCE Trina Solar Co., Ltd