Trina Solar publica 210 Vertex White Paper 2.0, estabelecendo a referência para módulos de alta potência no setor de energia fotovoltaica

CHANGZHOU, China, 20 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Em 20 de julho de 2021, a Trina Solar, provedora líder global de soluções completas e inteligentes de energia fotovoltaica, publicou em todo o mundo o artigo 210 Vertex White Paper 2.0, com o objetivo de apresentar de forma abrangente o valor da potência ultra-alta 210 para o setor.

Os módulos de potência ultra-alta 210 obtiveram um avanço significativo na capacidade de produção, desempenho e adoção pelos clientes desde que o artigo 210 Vertex White Paper 1.0 foi publicado no ano passado. O artigo 2.0 se concentra em ilustrar os vários aspectos de inovação e total confiabilidade dos módulos de potência ultra-alta. Ele estabelece uma nova referência e avança ainda mais a tecnologia do setor fotovoltaico.

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210719165500.jpg

Inovação 1: 210 lidera em design de layout diversificado para todos os tipos de aplicação

Os módulos tradicionais adotam o design de disposição de 6x10 ou 6x12, enquanto os módulos Vertex 210 oferecem designs variados de disposição de 5x8, 5x10, 5x11, 6x10, 6x11 e etc., com base na característica dos wafers de silício de 210 mm. De um lado, esses designs são compatíveis com a tecnologia de célula de meio corte ou 1/3 de corte com o intuito de oferecer diferentes soluções de aplicação para os clientes. Por outro lado, esses layouts são projetados para equilibrar o desempenho elétrico dos módulos, otimizar a área, o peso e outras propriedades e melhorar a compatibilidade da instalação. Isso também ajuda a eliminar custos adicionais e evitar as limitações de fornecimento de materiais essenciais. Sob todos os tipos de cenários de aplicação, os módulos Vertex 210 estão 40 a 90W acima do nível médio do setor, criando mais valor para os clientes.

Inovação 2: módulos de fileiras de alta potência são desenvolvidos com base na lógica do sistema para aumentar o valor do mesmo

O principal fator na redução dos custos de balanço do sistema (BOS) é o aumento da potência do string. Desde células e módulos até fileiras, grupos e toda a usina fotovoltaica, a fileira é uma unidade de circuito básica de um sistema fotovoltaico. A potência da fileira pode ser significativamente aumentada com base no design de baixa tensão e alta corrente. Sob o mesmo volume de instalação, quanto maior a potência das fileiras, menos fileiras são necessárias, e por isso os custos de BOS caem. Em conjunto com os custos mais baixos de BOS, o custo dos rastreadores, das bases de empilhamento, dos cabos e da mão de obra para a instalação também cai. A potência das fileiras dos módulos de mais de 600W é 41% maior do que a de outros módulos do setor, e a economia de custo de BOS pode atingir de 4 a 6%, proporcionando assim uma vantagem global significativa na redução ainda maior do custo nivelado de energia (LCOE).

Os módulos de potência ultra-alta de mais de 600W são especialmente projetados para usinas de energia fotovoltaica em larga escala e, do ponto de vista da aplicação do sistema, melhoram a potência das fileiras, reduzindo o custo de BOS.

Inovação 3: solução inovadora em empacotamento vertical, a capacidade de carregamento aumenta em 12%

Como os módulos Vertex 210 foram adotados em todo o mundo, os custos logísticos, a segurança do transporte e a conveniência da operação fazem a diferença. Para os produtos da série 600W+, a Trina Solar mudou os métodos de empacotamento para o formato vertical, de modo que a largura dos módulos não fosse mais limitada à altura do container. Este método de empacotamento faz uso máximo da capacidade interna do container. A capacidade de carregamento é 12% maior do que a atingida com os métodos mais ortodoxos, resultando em um corte de 11% nos custos de transporte. O empacotamento de fábrica é realizado por equipamentos automatizados para garantir a segurança e eficiência, e quando são transportados, os módulos são dispostos de maneira a evitar que se movam dentro do container. Finalmente, a transferência estável e confiável é alcançada no local do projeto para garantir a entrega segura aos clientes.

Além disso, os módulos 210 têm oito inovações tecnológicas, incluindo design de baixa tensão, interconexão de alta densidade e ferramentas auxiliares. Os módulos 210 oferecem uma garantia de confiabilidade total porque os produtos também são totalmente verificados em termos de carga mecânica dinâmica, zonas quentes, temperatura operacional e assim por diante. Você pode consultar os detalhes do artigo em

https://pages.trinasolar.com/210VertexWhitepaper2.0.html

O valor da tecnologia 210 está na construção de uma plataforma técnica

O 210 não é meramente um produto tecnologicamente inovador, mas também oferece maior valor porque estabelece uma plataforma de tecnologia de produto altamente inovadora. Com esta plataforma e por meio da sinergia de inovação em toda a cadeia de produção e P&D, a Trina Solar resolveu os problemas de confiabilidade do produto, garantia de fornecimento de matérias-primas e compatibilidade sistemática e alcançou uma otimização consistente do produto e industrialização rápida. A plataforma oferece maior viabilidade na criação do design e nas soluções de módulos fotovoltaicos para clientes com grande potencial.

Como provedora líder global de soluções completas de energia fotovoltaica e inteligente, e aderindo à missão de "energia solar para todos", a Trina Solar está comprometida com a inovação consistente a fim de criar mais valor e convoca todo o setor a promover o estabelecimento de um mecanismo e um ecossistema de inovação com o intuito de construir um novo mundo com energia limpa.

Para obter um conteúdo mais detalhado, você pode baixar o artigo em

https://pages.trinasolar.com/210VertexWhitepaper2.0.html

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd