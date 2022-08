Trina Solar quebra recorde mundial pela 25ª vez definindo eficiência de abertura de módulo tipo N em 24,24%

CHANGZHOU, China, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 24 de agosto, a Trina Solar anunciou que seu exclusivo módulo de silício monocristalino tipo N de alta eficiência, Vertex, baseado em 66 unidades de células i-TOPCon tipo N de 210 mm x 210 mm de alta eficiência, alcançou uma eficiência recorde do módulo de abertura de 24,24% para módulos industriais I-TOPCon tipo N de grande superfície. Isso se confirmou de forma independente pela TÜV Nord.

Em março deste ano, a Trina Solar levou a eficiência máxima a 25,5% para células I-TOPCon de 210 mm x 210 mm de grande superfície, estabelecendo um novo recorde mundial para célula industrial I-TOPCon tipo N de grande superfície.

Os pesquisadores da Trina Solar no laboratório State Key Laboratory of PV Science and Technology desenvolveram tecnologias multibusbar e novas de encapsulação, juntamente com tecnologias de corte a laser não destrutivo para melhorar a eficiência do módulo. Utilizando células I-TOPCon tipo N de 210 mm de grande superfície, elas levaram a eficiência máxima de abertura de 24,24% para módulos de 600W+ de grande superfície com uma área de 2,807 m2.

"Temos o grande orgulho de anunciar as mais recentes conquistas realizadas por nossa equipe técnica no State Key Lab. É a primeira vez que demonstramos mais de 24% de eficiência de abertura do módulo com células I-TOPCon industriais tipo N de grande superfície", disse o Dr. Yifeng Chen, diretor do centro de P&D de células e módulos de alta eficiência. "Este é o 25º recorde estabelecido pela Trina Solar em termos de eficiência de células e módulos. A Trina Solar se dedica à inovação tecnológica e a sua transferência para produtos de alta eficiência, para gerar valor para nossos clientes."

A Trina Solar desenvolve estrategicamente produtos tipo N e continua a liderar a próxima geração de tecnologias tipo N de alta eficiência para gerar maior valor para os clientes. Desde que assumiu a liderança na viabilização da produção em massa de módulos tipo N em 2018, os módulos tipo N de alta eficiência e de alta potência da Trina Solar foram bem reconhecidos pelo mercado e amplamente utilizados em usinas de energia públicas e usinas de energia comerciais e industriais.

Para atender à crescente demanda por mais módulos solares 210+ tipo N, em 2022, a Trina solar planeja uma capacidade de produção de 8 GW de módulos tipo N, que são todos baseados na tecnologia 210+ N da Trina Solar, combinando melhor alta eficiência de células tipo N e alta confiabilidade do módulo 210 Vertex, proporcionando tecnologia verde de ponta e experiência estética perfeita para clientes residenciais.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd