Trina Solar recebe certificado em ACV para os módulos com baixa emissão de carbono no ciclo de vida, Vertex 210

CHANGZHOU, China, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Trina Solar recebeu o certificado em ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) da TÜV Rheinland para seus módulos Vertex de 210 mm, tornando-se a primeira empresa solar a receber a certificação em ACV para módulos de 210 mm. Com a vantagem dos wafers de 210 mm, os módulos Vertex atingem baixas emissões de carbono líderes do setor.

Desde que foi fundada há 25 anos, a Trina Solar tanto promove a energia verde quanto pratica o desenvolvimento ecológico. A empresa oferece eletricidade limpa por meio de módulos fotovoltaicos e está comprometida em tornar seus processos de fabricação ecológicos e com baixa emissão de carbono.

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) segue os métodos e requisitos da ISO 14040/ISO 14044 para realizar testes científicos e rigorosos de emissões de carbono do ciclo de vida e outros indicadores do tema avaliado. Os produtos, com amostras das principais fábricas de produção da Trina Solar em todo o mundo para testes e certificação, abrangem toda a linha de módulos de 210 mm tipo P com painéis monocristalinos desde o Vertex S 410W ao Vertex 670W.

Os resultados mostram que os módulos Vertex da Trina Solar estão se destacando no setor por suas baixas emissões de carbono. As emissões médias de carbono da avaliação do ciclo de vida dos módulos fotovoltaicos "do berço ao portão da fábrica" na China são de cerca de 550kg CO 2 _e/kW. As emissões de carbono dos módulos Vertex de 210 mm da Trina Solar são de menos de 400kg CO 2 _eEkW, sem utilização de materiais especiais de silício. Suas emissões de carbono são pelo menos 30% menores do que a média do setor na China. Usando como exemplo um ciclo de vida de 30 anos do produto, os módulos Vertex da Trina Solar apresentam um fator de emissão de eletricidade inferior a 0,01. As emissões de carbono da energia térmica são de mais de 100 vezes.

Além de testar elementos relacionados às influências do potencial aquecimento global, a Trina Solar realizou uma análise abrangente de ACV dos módulos Vertex em mais de 10 indicadores que afetam o meio ambiente, incluindo consumo de energia, uso de matéria-prima, chuva ácida, eutrofização, toxinas e resíduos, entre outros. Os resultados mostram um desempenho extraordinário dos módulos Vertex.

A redução das emissões de carbono é uma tendência global que continuará a afetar os portfólios de produtos, o desenvolvimento da tecnologia, a produção e o gerenciamento da cadeia de suprimentos em todos os setores. A certificação de baixa emissão de carbono será um aspecto importante que os clientes levarão em consideração ao selecionar os produtos a serem utilizados. Os módulos Vertex de 210 mm da Trina Solar receberam a certificação em ACV e oferecerão aos clientes dados sobre as emissões de carbono e outros dados de desempenho ambiental dos módulos Vertex para ajudar a atingir as metas de neutralidade de carbono dos clientes.

A certificação em ACV é apenas um aspecto da forma como a Trina Solar busca atingir a baixa emissão de carbono. A empresa cumprirá rigorosamente sua responsabilidade social de reduzir as emissões de carbono e de desenvolvimento ecológico por meio de iniciativas como projeto de produtos com baixa emissão de carbono, otimização dos sistemas de gestão de energia e melhora na eficiência do uso da energia. Além do seu próprio desenvolvimento ecológico, a Trina Solar também promoverá a conservação de energia e as reduções das emissões na cadeia do setor.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

