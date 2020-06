Trina Solar reconnu comme fabricant de modules «Top Performer» pour la sixième fois consécutive

CHANGZHOU, Chine, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd («Trina Solar» ou la «société»), le premier fournisseur mondial de solutions complètes en matière de photovoltaïque et d'énergie intelligente, a été reconnu comme «Top Performer» pour la fiabilité et les performances exceptionnelles de ses produits parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques par Evolution Labs (PVEL), l'un des laboratoires leader en terme de test indépendant dans l'industrie photovoltaique.La société est l'un des deux seuls fabricants de modules photovoltaïques au monde à obtenir cette prestigieuse reconnaissance pour la sixième fois consécutive depuis la création de la certification «Top Performer».

Cette récompense est fondée sur les résultats du Programme de qualification des produits (PQP), présentés dans le Tableau"PVEL'S 2020 Scorecard", à la suite d'auditd' usines ayant eu lieu au cours des 18 derniers mois.

Mettant l'accent sur l'évaluation des performances des modules photovoltaïques en termes de cycle thermique, de chaleur humide, de charge mécanique dynamique, de PID, de fichiers PAN, etc., le PQP a été conçu pour récompenser de manière indépendante les fabricants qui surpassent leurs concurrents en termes de qualité et de durabilité des produits, tout en donnant aux acheteurs et aux investisseurs des données indépendantes et cohérenttes sur la fiabilité et les performancesfacilitant ainsi le choix des fournisseurs.

Tristan Erion Lorico, directeur de l'activité Modules photovoltaïques à PVEL, a déclaré: «Le fait d'obtenir les meilleures performances de manière régulière dans le Tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques de PVEL démontre l'engagement d'un fabricant envers la qualité de ses produits. Lorsque de nouveaux produits sont lancés sur le marché, les fabricants doivent respecter des normes strictes de contrôle qualité afin de maintenir des niveaux élevés de fiabilité et de performance de leurs produits. C'est un honneur pour nous que de récompenser à nouveau Trina Solar en tant que Top Performer et nous sommes impatients de tester les futurs produits de Trina alors que la société continue d'innover.»

Yin Rongfang, directeur général adjoint et vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré: «Il est encourageant de constater que Trina Solar a été reconnu comme l'un des Top Performer pour la sixième fois consécutive par un laboratoire indépendant de renommée mondiale tel que PVEL. Fort de plus de 20 ans de savoir-faire technique, Trina Solar s'engage en faveur de la durabilité en fournissant des modules de haute puissance, à haut rendement et très performants, dont la qualité et la fiabilité ont été prouvées.

L'énergie photovoltaïque représente une solution à long terme, stable et durable. Nous sommes impatients de devenir le fournisseur de choix d'un plus grand nombre de partenaires potentiels, en leur fournissant des modules très fiables et à ultra-haute puissance, comme le module Vertex. Ces modules extrêmement performants continueront d'accélérer l'adoption de l'énergie photovoltaïque dans le monde entier en améliorant davantage l'équilibre des coûts des systèmes et le coût actualisé de l'électricité.»

Lien photo : https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Légende photo : Trina Solar a été reconnue comme l'un des Top Performer pour la sixième fois consécutive

À propos de Trina Solar

Trina Solar est un leader mondial et un fournisseur de solutions complètes pour l'énergie solaire. Fondée en 1997, Trina Solar développe des solutions photovoltaïques intelligentes exclusives pour les grandes centrales électriques ainsi que des solutions commerciales et résidentielles, des systèmes de stockage de l'énergie et des modules photovoltaïques. En tant que premier fournisseur mondial de solutions intégrées d'énergie solaire, Trina Solar a également pris la tête de l'IdO (Internet des objets) dans le domaine de l'énergie. La société s'est engagée à devenir un leader mondial dans ce secteur nouveau et émergent. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.trinasolar.com.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd