Trina Solar revela módulo de série de 600 W Vertex e espera produção em massa de série de 550 W ainda este ano

CHANGZHOU, China, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co., Ltd ('Trina Solar" ou a "Empresa") anunciou o lançamento das duas próximas gerações de módulos de série Vertex com geração de energia de até 600 W. A empresa espera concluir a produção em massa de uma série de 550 W no último trimestre deste ano.

Vários representes de fluxos superiores, intermediários e inferiores da cadeia industrial de valor da Aliança Ecológica Fotovoltaica 600W+ de Inovação Aberta, representando fabricantes de silício, wafers, células, módulos, rastreadores, inversores, materiais e equipamentos, participaram do evento de lançamento e testemunharam os novos módulos de série Vertex da próxima geração.

Dr. Zhang Yingbin, diretor de estratégia de produtos e gestão de valor na Trina Solar, declarou durante o evento: "A próxima geração de módulos Vertex aprimorada por um conjunto de inovações avançadas, incluindo um wafer de silício de 210 mm, empacotamento de alta densidade e tecnologias multi-busbar, entrega uma eficiência de conversão fotoelétrica de mais de 21 por cento. Por causa da baixa voltagem e alta geração de energia em sequência em módulo, a nova série Vertex destrava o enorme potencial para maior redução de custos com o equilíbrio do sistema. Ao colaborar com os principais atores da cadeia da indústria, cremos que os módulos Vertex desenvolvidos com base em uma nova plataforma de tecnologia ajudará a reduzir o custo nivelado de energia em várias aplicações, maximizando o valor ao consumidor".

Os módulos da série Vertex da próxima geração contêm três vantagens principais, entre elas: a combinação de corte não destrutivo, empacotamento de alta densidade e tecnologias multi-busbar; baixa voltagem e melhoria em geração de energia de uma sequência de módulo único em mais de 35 por cento; e um valor significativo ao reduzir grandemente os custos com o equilíbrio do sistema.

Cao Bo, vice gerente geral e vice-presidente executivo da Trina Solar, declarou: "Para criar um módulo de alta qualidade que excede no mercado com funcionalidades abrangentes, precisamos levar em conta cada processo no decorrer da cadeia da indústria, sendo o alvo supremo maximizar valor para os clientes ao aprimorar a produção de energia dos módulos e aumentar a geração de energia. Estamos honrados pelo fato de que a série Vertex da próxima geração, construída com base em uma nova e inovadora plataforma tecnológica, tem sido reconhecida pelos principais parceiros em toda a cadeia da indústria fotovoltaica. Como um dos membros da Aliança Ecológica Fotovoltaica 600W+ de Inovação Aberta, a Trina Solar se dedica a trabalhar com outros na indústria a fim de promover o desenvolvimento sustentável do setor".

Link da imagem: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/vertex_600.jpg

Legenda da imagem: Trina Solar revela módulo de série de 600 W Vertex e espera produção em massa de série de 550 W ainda este ano

Fonte da imagem: Trina Solar

Sobre a Trina Solar (688599.SH)

Fundada em 1997, a Trina Solar é a maior provedora de solução total de energia inteligente e FV do mundo. A empresa se envolve em P&D, fabricação e venda de produtos FV; desenvolvimento de projetos FV, EPC, O&M;M; desenvolvimento e venda de sistemas complementares multi-energia e microrrede inteligente; bem como operação de plataforma na nuvem de energia. Em 2018, a Trina Solar lançou a marca Internet das Coisas de Energia (Energy IoT, em inglês), fundou a Aliança de Desenvolvimento Industrial IoT de Energia da Trina (Trina Energy IoT, em inglês) e com empresas de ponta e institutos de pesquisa na China e ao redor do mundo e fundou o Centro de Inovação Industrial IoT de Novas Energias (New Energy IoT Industrial Innovation Center, em inglês). Com essas ações, a Trina Solar está comprometida em trabalhar com seus parceiros para construir o ecossistema de IoT de energia e desenvolver uma plataforma de inovação para explorar a IoT de Novas Energias, bem como se esforça para ser líder em energia inteligente em todo o mundo. Em junho de 2020, a Trina Solar foi listada no STAR Market da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais informações, acesse www.trinasolar.com.

