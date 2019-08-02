Trina Solar в четвертый раз подряд вошла в число самых рентабельных поставщиков модулей

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 2 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar, ведущий мировой поставщик комплексных решений для солнечной энергетики, получила высший рейтинг в новейшем ежегодном отчете о рентабельности модулей и инверторного оборудования, составляемом Bloomberg New Energy Finance (BNEF). В итоге Trina Solar стала единственным производителем модулей, который в течение четырех лет подряд признается полностью рентабельным 100% всех экспертов, принимающих участие в составлении рейтинга BNEF.

Многочисленные финансовые учреждения используют отчет BNEF в качестве источника важной справочной информации при выделении коммерческих кредитов. Авторы отчета полагают, что в число важных критериев, рассматриваемых финансовыми учреждениями при оценке рентабельности производителей фотоэлектрического оборудования являются финансовая стабильность компании, практический опыт использования модулей и гарантии производителя. При составлении своего рейтинга агентство BNEF провело анкетирование банков, фондов, ЕРС-фирм, независимых поставщиков энергоресурсов и технических консультантов в различных регионах мира. Эксперты BNEF также провели ряд углублённых интервью с инспекторами по качеству и техническими консультантами. Эти специалисты представляют объекты с установленной фотоэлектрической мощностью на уровне 25 ГВт.

Как отметил исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang): "Мы очень гордимся отличными результатами, которые наша компания в очередной раз продемонстрировала в этом авторитетном отраслевом рейтинге. Авторы отчета не только подтвердили наше прочное финансовое положение, высокое качество продукции и первоклассную корпоративную репутацию, но и по достоинству оценили наше неизменное стремление к долгосрочной устойчивости. Trina Solar прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить нашим клиентам по всему миру долгосрочную и стабильную окупаемость инвестиций, предоставляя им высококачественные модули и интегрированные решения".

Отчет BNEF также ссылается на рейтинг надежности фотоэлектрических модулей PV Module Reliability Scorecard, опубликованный в этом году лабораторией PV Evolution Labs (PVEL). В этом рейтинге компания Trina Solar в пятый раз подряд получила статус "Top Performer" за превосходные показатели надежности и энергогенерирующей производительности своих модулей. Рейтинг представляет собой самое комплексное сравнение всех общедоступных результатов тестирования надежности фотоэлектрических модулей.

Ссылка на визуальные приложения:

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Субтитры: Trina Solar получила высшую оценку в новейшем ежегодном отчете о рентабельности модулей и инвертеров от Bloomberg NEF (BNEF).

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd