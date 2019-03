Trina Solar wprowadza na rynek cztery nowe serie modułów i rozpoczyna nową epokę masowej produkcji wysoko wydajnych modułów

CHANGZHOU, Chiny, 21 marca 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar, wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań energii słonecznej, ogłosiła wprowadzenie na rynek czterech nowych serii modułów w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby zastosowań fotowoltaicznych w wielu scenariuszach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii zintegrowanych maksymalny poziom generacji energii nowych serii modułów wynosi 415 watów (415 W) w produkcji masowej, co stanowi pomyślną komercjalizację wysoko wydajnych modułów.

Cztery nowe serie modułów obejmują modele Honey, TALLMAX w wydaniu wysoko wydajnym, DUOMAX w wydaniu podwójnie przeszklonym, DUOMAX Twin w serii dwustronnej i Honey black M w serii estetycznej. Wysoko wydajne moduły mogą być stosowane w wielu scenariuszach zastosowań, na przykład w zakładach naziemnych i w projektach fotowoltaicznych rozproszonych. Zwiększenie poziomu produkcji modułów z 370 W do 415 W przyczyni się do zmniejszenia kosztu BOS o 4,5% do poziomu 8,5% i ograniczenia kosztu LCoE o 2,5% do 4,6%.

Seria podwójnie przeszklona charakteryzuje się wysoką odpornością w ekstremalnych warunkach, 5-letnią, wydłużoną gwarancją w zakresie energii liniowej oraz wyższą generacją energii przy niższym poziomie degradacji. Seria dwustronna z kolei zapewnia od 5 do 30% dodatkowej generacji energii z tylnej strony i zapewnia wysoki poziom generacji energii na terenach pokrytych śniegiem i w miejscach z dużą ilością piasku oraz w innych środowiskach cechujących się dużą obecnością światła odbitego. Seria estetyczna została opracowana specjalnie z myślą o luksusowym rynku mieszkalnym w oparciu o czarne wykończenie z wysokimi walorami estetycznymi.

– Nowa seria modułów wykracza poza granice wysoko wydajnych modułów w produkcji masowej wyznaczone jak do tej pory na rynku, a przy tym może być stosowana w wielu scenariuszach. Seria pozostaje wierna tradycji marki w zakresie opracowywania wysoko wydajnych, niezawodnych i wysoko produktywnych modułów solarnych, tym samym dając klientom dostęp do bardziej wartościowych produktów – skomentował wiceprezes wykonawczy firmy Trina Solar Yin Rongfang. Tymczasem wprowadzeniu na rynek nowej serii produktów towarzyszą duże możliwości Trina Solar w zakresie realizowania dostaw w odpowiedzi na rosnące potrzeby.

Nowe moduły charakteryzują się niepowtarzalną integracją MBB, podwójnego przeszklenia, dwustronności i połowy cięcia. Większość firm, które chcą zwiększyć swoją obecność w segmencie MBB często boryka się z problemami związanymi z brakiem umiejętności i sprzętu oraz partnerów w zakresie technologii. Natomiast firma Trina Solar opracowała zaawansowane procesy MBB, które trafiły do produkcji masowej już w sierpniu 2017 r. Jak do tej pory firmie przyznano 24 patenty na technologie powiązane z MBB, jest ona także w posiadaniu pierwszej w Chinach pierwszej generacji, innowacyjnej serii urządzeń spawalniczych do ogniw MBB i nowych zaokrąglonych pasków lutowniczych. Dzięki solidnemu doświadczeniu w stosowaniu technologii podwójnego przeszklenia Trina Solar jest jedną z pierwszych firm ułatwiających produkcję podwójnie przeszklonych modułów na całym świecie. Firma ma aż 28 patentów na tę technologię. Jest także pierwszym przedsiębiorstwem w Chinach, które otrzymało certyfikat w zakresie technologii podwójnego przeszklenia od TUV i rozpoczęło produkcję masową modułów. Firma Trina Solar jak do tej pory sprzedała 3 GW podwójnie przeszklonych modułów na świecie i tym samym objęła prowadzenie wśród krajowych producentów.

Wprowadzenie czterech nowych serii wysoko wydajnych modułów pomoże firmie Trina Solar skonsolidować pozycję przywódczą w branży i w pełni wykorzystać możliwości nowej epoki produkcji masowej wysoko wydajnych modułów.

O Trina Solar

Firma Trina Solar Limited jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w 1997 roku firma Trina Solar obejmuje dziś swoją działalnością ponad 100 krajów i regionów. Firma Trina Solar opracowuje moduły fotowoltaiczne, systemy przechowywania energii, systemy inteligentne i O&M, a także zapewnia klientom własne rozwiązania integracji systemów na potrzeby rozwoju, finansowania, projektu i realizacji. Do końca roku 2017 firma Trina Solar sprzedała moduły fotowoltaiczne na całym świecie o łącznej mocy 30 GW, a także podłączyła projekty solarne o mocy 2 GW do sieci w różnych zakątkach świata. W 2018 r. firma wprowadziła na rynek rozwiązanie Trina IoT, markę energetycznego internetu rzeczy i pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera na tym polu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

