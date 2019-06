Trina Solar wprowadza na rynek podwójnie przeszklone, dwustronne moduły typu N i-TOPCon

CHANGZHOU, Chiny, 13 czerwca 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar, wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań energii fotowoltaicznej i smart ogłosiła niedawno rozpoczęcie produkcji masowej wysoko wydajnych, podwójnie przeszklonych modułów dwustronnych typu N i-TOPCon. Najwyższy poziom generacji energii ze strony przedniej w module ze 144 półogniwami i-TOPCon sięga 425 Wp, a najwyższy poziom wydajności modułu sięga 20,7%.

Nowe moduły fotowoltaiczne i-TOPCon zapewniają wyjątkowe połączenie ogniw i-TOPCon typu N z ponad 80% dwustronnością, multi-busbar (MBB), podwójnego przeszklenia, kwadratowej monokrystaliczności i technologii półogniwowych. Te bardzo wydajne moduły charakteryzują się niższym współczynnikiem temperatury i niższą degradacją LID, jednocześnie znacznie podnosząc faktyczny poziom generacji energii. Moduły zapewniają także dodatkowe 5 do 30% generacji energii ze strony tylnej i objęte są 30-letnią gwarancją liniową.

Światowy rekord Fraunhofer ISE w zakresie generacji na poziomie 25,8% na małym obszarze oraz jednostronne ogniwa TOPCon zachęciły instytucje i producentów fotowoltaicznych do skupienia się na badaniach w zakresie kontaktu pasywnego. W 2015 r. laboratorium State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology (SKL PVST) przy Trina Solar rozpoczęło badania nad dwustronnymi ogniwami TOPCon na dużą skalę i ogłosiło ich produkcję masową pod nazwą i-TOPCon. W 2019 r. firma Trina Solar osiągnęła średnią wydajność konwersji z przedniej strony przekraczającą 23% w ogniwach i-TOPCon.

Ogniwo i-TOPCon wyposażone jest w przedni emiter boru i tylny obszar kontaktu pasywnego. Po opracowaniu przez SKL PVST rozwiązanie trafiło do produkcji masowej w zakładzie Trina Solar w Changzhou. W maju 2019 r. firma Trina Solar ogłosiła, że laboratorium SKL PVST ustanowiło nowy rekord świata na poziomie 24,58% w tego typu ogniwach monokrystalicznych (c-Si) typu N -TOPCon. Wynik został niezależnie potwierdzony przez ISFH CalTeC w Niemczech na podstawie pomiarów w pełnej skali (244 cm2) wraz z szynami zbiorczymi.

Łącze obrazu: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TSM-NEG15MC.20%28II%29.jpg

Podpis: TSM-NEG15MC.20(II)

O Trina Solar

Firma Trina Solar Limited jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w 1997 roku firma angażuje się w badania i rozwój, produkcję i sprzedaż produktów fotowoltaicznych, opracowywanie projektów fotowoltaicznych oraz ich zarządzanie i konserwację, opracowywanie i sprzedaż uzupełniających się systemów mikro sieci i wieloenergetycznych smart, a także w prowadzenie platformy chmury energetycznej. W 2018 r. firma wprowadziła na rynek rozwiązanie energetycznego internetu rzeczy i zainicjowała Stowarzyszenie Rozwoju Branży Trina Energy IoT oraz Centrum Innowacji Przemysłowych Nowych Źródeł Energii IoT przy współpracy z wiodącymi na świecie przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. Firma pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera w międzynarodowej branży energii inteligentnej.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd