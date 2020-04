Trina Solar zaznamenáva zvyšujúci sa dopyt po svojom module 500W+ s ultra vysokou výkonnosťou a začína novú éru solárnych modulov v Indii

NAÍ DILLÍ, 30. apríla 2020 /PRNewswire/ -- Nové moduly Vertex od spoločnosti Trina Solar Co., Ltd (ďalej len „Trina Solar" alebo „spoločnosť"), popredného globálneho výrobcu integrovaných fotovoltických modulov a inteligentných energetických riešení, sú na čele trendu využívania vysokoúčinných a vysokovýkonných modulov v odvetví výroby solárnej energie. Prvá dodávka modulov Vertex s výkonom 100 MW plus do Indie už bola podpísaná zástupcami spoločnosti SunSource Energy, popredného poskytovateľa solárnych riešení a energetických úložísk v Indii, Juhovýchodnej Ázii a na novovznikajúcich trhoch.

Spoločnosť SunSource Energy, so sídlom v meste Noide v indickom štáte Uttar Pradesh, si objednala bifaciálne moduly Vertex s výkonom 105 MW na výstavbu projektov v niekoľkých indických štátoch. Trina Solar začne s dodávkou modulov v štvrtom kvartáli roku 2020.

Podľa slov prezidentky spoločnosti Trina Solar Asia Pacific Heleny Liovej ide o prvý kontrakt na dodávku nových modulov Vertex firmy Trina Solar presahujúci výkon 100 MW.

„Skutočnosť, že takáto veľká objednávka prichádza práve z Indie vypovedá o dopyte po obnoviteľnej energii na tomto trhu."

„Na indickom trhu je veľký záujem a dopyt po bifaciálnych moduloch Vertex. V budúcnosti očakávame, že sa tento záujem o vysokovýkonné solárne moduly bude ešte stupňovať na indickom trhu, pretože ide o veľmi konkurenčné prostredie, ktoré má na zreteli výkonnosť produktov, rovnováhu systému aj náklady na výrobu elektrickej energie," hovorí Helena Liová.

„Každý chce dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti nákladov na výrobu elektrickej energie (LCOE). Moduly Vertex ponúkajú vysokú výkonnosť, to znamená, že investor nepotrebuje nakupovať toľko modulov, aby dosiahol požadovaný celkový výkon svojej solárnej elektrárne."

„Vďaka tejto filozofii sa tiež znižujú náklady na rovnováhu systému. Menej modulov, rovná sa: menej montážnych systémov, menej káblov, menej rozvodných skriniek, menej človekohodín nutných na inštaláciu a menší pozemok potrebný na výstavbu elektrárne."

Vertex je nový produkt postavený na osvedčenej technológii, a tou sú monokryštalické PERC články, viaczbernicové systémy, články s troma rezmi a platforma s dvojitým sklom, dodáva Helena Liová.

Adarsh Das, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti SunSource Energy, uvádza: „V spoločnosti SunSource sme sa vždy zameriavali na dodržiavanie štandardov kvality a výkonnosti. Naše dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Trina Solar nám pomáha neustále ponúkať vysoko spoľahlivé energetické riešenia na báze solárnej energie. Keď spojíme technológie značky Trina s našimi technickými aplikáciami, veríme, že budeme schopní významne prispieť k rozšíreniu kapacity obnoviteľnej energie v Indii aj v iných častiach sveta."

Kushagra Nandan, prezident a spoluzakladateľ firmy SunSource Energy, dodáva: „Blahoželáme firme Trina Solar k tejto objednávke a sme veľmi radi, že s ňou môžeme spolupracovať. Použitie bifaciálnej technológie je ďalším príkladom toho, ako značka SunSource zakomponováva do svojej ponuky pre zákazníkov nové energetické technológie. Patríme k prvým podnikom v Indii, ktoré začali presadzovať kombinované riešenia výroby solárnej energie a úložísk ako aj plávajúce solárne projekty. Bifaciálna technológia zvyšuje životnosť pridaním ďalšieho skla k už overenej škále prínosov technológie mono-PERC spoločnosti Trina a umožňuje využitie odrazeného žiarenia. Veríme, že tento systém v sebe skrýva obrovský potenciál a plánujeme využiť tieto moduly v elektrárňach po celej krajine."

Nová séria modulov Vertex spoločnosti Trina Solar dosahuje konverznú účinnosť 21% a predná strana modulov má výkonnosť až 500 W, čo je výrazne vyššia hodnota ako u predchádzajúcich modulov.

Séria modulov Vertex ponúka dve verzie, jednostranné moduly so zadným listom a bifaciálne moduly s dvojitým sklom, ktoré dokážu generovať dodatočnú energiu prostredníctvom zadnej strany modulu.

Hlavným prínosom vysokovýkonných modulov je výrazné zníženie nákladov na rovnováhu systému. Trina Solar použila bifaciálne moduly Vertex 500 W-plus s dvojitým sklom v projekte veľkej pozemnej solárnej farmy v severovýchodnej Číne. Výsledkom bolo zníženie nákladov na rovnováhu systému o 6-8% a pokles nákladov na výrobu elektrickej energie o 3-4% v porovnaní s bežnými bifaciálnymi modulmi s dvojitým sklom, ktorých výkon dosahuje len 410 W.

Panely Vertex dokážu vyrábať väčšie množstvo energie, pretože v každom z nich sú zakomponované kremíkové doštičky s priemerom 210 mm. Väčší rozmer článku poskytuje väčšiu aktívnu plochu zachytávajúcu svetlo, čo vo výsledku znamená vyšší výstupný prúd. Stopäťdesiat článkov v každom paneli pozostáva z vysokoúčinných monokryštalických PERC článkov a z kombinácie špičkových solárnych technológií optimalizovaných tak, aby zvyšovali účinnosť panelov až na 21% a dosahovali vyšší výstupný výkon.

Tieto špičkové solárne technológie sa vyznačujú aj viaczbernicovým systémom, ktorý znižuje vnútorné odporové straty fotovoltického článku na minimum a výsledkom je lepší výkon v horších svetelných podmienkach. Okrem toho sa technicky skvele zvládnutá fotovoltická technológia pretavuje aj do dizajnu produktu a umožňuje zmenšiť medzeru medzi článkami, čím zvyšuje celkovú účinnosť modulu a zabezpečí úspory nákladov na rovnováhu systému.

Tím výskumu a vývoja spoločnosti Trina Solar uviedol tiež inovatívny dizajn integrujúci vyspelú technológiu s troma rezmi využívajúcu nedeštruktívne rezanie a technológiu balenia s vysokou hustotou. Dosiahli tak ďalšie zníženie odporovej straty a výrazné zlepšenie odolnosti fotovoltických modulov voči trhlinám v článkoch a výkonnosti na horúcich miestach pri maximalizácii využitia priestoru. Vedci tak vytvorili vysokovýkonné moduly s vysokou mierou účinnosti a spoľahlivosti zaručujúce zákazníkom bezpečnosť výkonu v priebehu zaručenej lehoty.

Odkaz na fotografiu: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/India+Habitat+Center_recompress.jpg

Titulok ku fotografii: Projekt India Habitat Centre z roku 2016 (zľava doprava): Gaurav Mathur, riaditeľ spoločnosti Trina Solar v Indii, Helena Liová, prezidenta Trina Solar APAC a Kushagra Nandan, spoluzakladateľ a prezident spoločnosti SunSource Energy

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar vyvíja vlastné inteligentné fotovoltické riešenia pre veľké elektrárne, ako aj komerčné a rezidenčné riešenia, energetické úložiská a fotovoltické moduly. Ako popredný svetový poskytovateľ integrovaných riešení v oblasti solárnej energie sa stala lídrom vo svete energetiky IoT (internet vecí). Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná prepracovať sa na čelo globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com .

O spoločnosti SunSource Energy

SunSource Energy je poprednou spoločnosťou v oblasti distribuovanej slnečnej energie, ktorá vyvíja, vlastní a prevádzkuje solárne elektrárne pre svojich obchodných a priemyselných zákazníkov na celom svete. Od svojho založenia v roku 2010 je v popredí inovácií spoľahlivých technológií a prináša nové energetické riešenia pre indický a svetový trh. Spoločnosť SunSource realizovala viac ako 300 kvalitných projektov solárnej energie v 24 štátoch v Indii a 6 krajinách na celom svete. Medzi najdôležitejšie patria najväčšie solárne strešné projekty na Filipínach v čase uvedenia do prevádzky, jeden z prvých indických súkromných PPA so solárnymi strechami a projekty kombinujúce výrobu solárnej energie a energetické úložiská. Vďaka vlastnému financovaniu projektov, EPC a vlastnej správe aktív riadi SunSource Energy celý proces výstavby solárnej elektrárne. Spoločnosť je investorom Neevského fondu - súkromnej kapitálovej spoločnosti podporovanej Štátnou bankou Indie (SBI) a britským ministerstvom pre medzinárodný rozvoj (DFID). Viac informácií nájdete na: www.sunsource-energy.com

Related Links

http://www.trinasolar.com



SOURCE Trina Solar Co., Ltd