Trina Storage ativa sistema de armazenamento de bateria de 50 MW/56,2 MWh no Reino Unido

A solução completa do sistema, composta por racks de bateria de íon de lítio, PCS e unidades de transformadores, foi projetada para maximizar o desempenho do sistema, bem como para aumentar a vida útil da bateria com segurança no centro do processo de engenharia. Ele é equipado com controlador de usina de energia modular, flexível e escalável (PPC) e SCADA de acordo com os mais recentes padrões de TI para controlar, monitorar, bem como otimizar o desempenho do sistema. Também é fornecida uma garantia de capacidade flexível que abrange o fornecimento completo do sistema (incluindo comissionamento e garantia padrão do produto), bem como a manutenção preventiva.

Ao formar uma parceria de ponta a ponta com a SMS plc e com terceiros, a Trina Storage reduziu a complexidade e os tempos de entrega do projeto com sua experiência em cadeia de suprimentos. As equipes de compras dedicadas também permitiram que a SMS plc atingisse a otimização de custos no nível do sistema e reduzisse os riscos de fornecimento, aproveitando o poder de compra do grupo Trina Storage.

As conformidades de qualidade e segurança também foram garantidas com os pontos de verificação de segurança definidos e em conformidade com as certificações de hardware até a entrega do projeto. Os testes de aceitação do local garantem ainda mais que o sistema esteja totalmente operacional e em conformidade com os regulamentos da rede G99 do Reino Unido.

"O comissionamento da planta de Burwell marca nossa primeira entrega bem-sucedida de sistemas no Reino Unido. É um marco importante para nós. É o testemunho de nossos excelentes recursos de entrega. O Reino Unido está no caminho certo para atingir sua meta de carbono zero e estamos felizes em liderar esta transição energética". disse Terry Chen, diretor de negócios de armazenamento de energia no exterior, "Juntamente com nossos clientes e parceiros, estamos empenhados em criar um mundo mais limpo, ecológico e mais sustentável, ao mesmo tempo em que otimizamos os retornos financeiros."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1746082/image_1.jpg

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd