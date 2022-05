Trina Storage e Power Electronics implementarão conjuntamente mais de 1 GWh de projetos BESS até o final de 2023

Elementa, o BESS flexível, seguro e de alto rendimento lançado durante a Intersolar Europe 2022 é uma solução de armazenamento modular e inteligente que permite até 25% mais ciclos e economia de custos. A solução chave na mão da Trina Storage incluirá os mais recentes inversores de bateria PCSK da Power Electronics para uma solução BESS altamente eficaz, que será lançada no mercado europeu, seguido do mercado dos EUA no futuro.

"A integração do potente inversor com o BESS de alto rendimento da Trina Storage é o próximo passo necessário para a construção de um futuro de armazenamento cada vez mais promissor, em que se possa atender aos requisitos dos clientes para maior desempenho do sistema e uma solução BESS de menor risco. A colaboração também ampliará as oportunidades para que os clientes tenham um maior controle de seus ativos e maximizem a relação custo-benefício", disse Terry Chen, diretor de Negócios de Armazenamento de Energia no Exterior.

"O entusiasmo por nossa parceria com a Trina Storage, está desde o primeiro dia na colaboração contínua entre equipes multifuncionais, da definição das soluções técnicas até a execução bem-sucedida in situ," destacou Luigi Bariani, diretor de desenvolvimento comercial, Power Electronics.

Sobre a Trina Storage

A Trina Storage, uma unidade comercial da Trina Solar, é uma provedora global de sistemas de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como fornecemos energia. Nossa missão é liderar a transição de energia renovável por meio de armazenamento rentável. Com mais de 20 anos de experiência no setor de energia solar, oferecemos soluções econômicas e flexíveis para serviços públicos e desenvolvedores em todo o mundo.

Sobre a Power Electronics

A Power Electronics é o fabricante líder mundial de sistemas de conversão de energia para o armazenamento de energia e um fabricante líder de inversores solares para usinas fotovoltaicas na Europa, Oceania, Ásia e América. Seus produtos estão presentes em cerca de 1.300 usinas em 35 países de todo o mundo. A empresa conta com 60 GW de potência AC instalada, o que tem evitado a descarga de mais de 70,5 milhões de toneladas de CO2 no meio ambiente.

FONTE Trina Solar (Germany) GmbH

